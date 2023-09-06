وجه النائب د.محمد المهان سؤالين إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد.



وجاء سؤال وزير الصحة على النحو التالي: لا شك أن زيادة الصدمات السياسية والأزمات الاقتصادية في العالم ترفع مخاوف انعدام الأمن الغذائي، الذي سيؤدي بنا - لا محالة - إلى الكثير من الكوارث كالفقر والمجاعة وزيادة الجرائم، فهل الكويت مستعدة اليوم للمضي في طريق الاستدامة الغذائية؟ لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما دور الهيئة العامة للغذاء والتغذية في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد؟



2 - ما دور الهيئة في رفع نسب الإنتاج الخاصة بالصناعات الغذائية والزراعية وليس مجرد استيراد الأغذية؟



3 - هل أجرت الوزارة دراسات وأبحاثا لتحقيق الأمن الغذائي محليا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.



4 - هل هناك خطط قصيرة الأمد تدعم الصمود أمام المخاطر والصدمات لتعزيز الأمن الغذائي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.



وجاء سؤال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على النحو التالي:



أصبحــت الكهربـــاء المحرك الاقتصادي في جميع دول العالم، ويقاس تطور الدول بكفاءة توفير خدمة الكهرباء، وتتطلب التحديات المختلفة في جميع أنحاء العالم بمجال الصناعة والاقتصاد البيئة والتعداد السكاني المتزايد أنظمة كهربائية موثوقة تعمل بكفاءة عالية ومع تزايد عدد السكان وزيادة الطلب على الكهرباء، فإن إيجاد مصادر جديدة للطاقة أو بناء محطات طاقة جديدة يمثل تحديا كبيرا للدولة، نظرا لتكلفتها العالية، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الوقود، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما خطة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة نحو إنشاء محطات جديدة لتوفير الكهرباء في مناطق الكويت كافة؟



2 - ما الجدول الزمني لإنشاء محطات الكهرباء في مختلف مناطق الكويت؟



3 - ما خطة الوزارة نحو توفير الطاقة البديلة من محطات الطاقة الشمسية الضخمة بنظام المزود المستقل؟



4 - ما تكلفة إنتاج محطات الطاقة الشمسية مقارنة بمحطات الكهرباء التقليدية؟