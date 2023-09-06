

في حفل خاص أقيم بمركز زين للابتكار «ZINC»، أعلن برنامج «بيبان»، وهو برنامج تلفزيوني واقعي إقليمي لرواد الأعمال، عن انضمام «زين» الكويت ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - كشركاء وطنيين للبرنامج من الكويت، وذلك لتوحيد جهودهم لضم وتمكين مشاركة رواد الأعمال الكويتيين وابتكاراتهم في الموسم الثالث القادم من البرنامج الذي سيتم عرضه في يناير 2024.



وجاء الإعلان عن هذا التعاون الإقليمي خلال حفل توقيع الشراكة الذي عقد في مركز زين للابتكار بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ومدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني، والمدير العام لشركة بيبان سلمان مطر، بالإضافة إلى مسؤولي الشركاء الثلاثة وفرق العمل.



ويعرض «بيبان» - وهو برنامج تلفزيوني واقعي - على منصة «شاهد» وعدد من القنوات التلفزيونية الإقليمية، يستعرض فيه رواد الأعمال مشاريعهم وابتكاراتهم الواعدة أمام لجنة من المستثمرين لفرصة الاستثمار مقابل أسهم في الشركة، إضافة للفرص الاستراتيجية لتطوير المشاريع، وهو من إنتاج مشاريع الأمل - الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل الذي أنشأه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



ومع انضمام الكويت إلى قائمة الشركاء الوطنيين للموسم الثالث من «بيبان»، أصبح البرنامج أول منصة استثمار إقليمية مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص الاستثمار والتوسع والنمو الاستراتيجي لابتكارات رواد الأعمال الواعدين في المنطقة.



ومن خلال برنامج «بيبان»، ستقدم «زين» ومركز صباح الأحمد الفرصة لـ 40 رائد أعمال ومبادرا كويتيا لإشراكهم بمعسكر تدريبي مكثف يستمر لمدة أسبوعين في مركز زين للابتكار «ZINC»، حيث سيتم من خلاله تزويد رواد الأعمال بالمعطيات اللازمة لتعزيز خطط مشاريعهم وابتكاراتهم وضمان استعدادهم لعرضها على لجنة من المستثمرين لفرص تطوير المشاريع الاستراتيجية وفرصة الاستثمار مقابل الأسهم، وسيتم اختيار 5 رواد أعمال كويتيين من أصل الـ 40 للعرض على البرنامج.



وخلال توقيع الشراكة، قال وليد الخشتي: سعداء بالوصول إلى محطة جديدة في رحلتنا ذات الـ 13 عاما لدعم وتمكين رواد الأعمال الكويتيين تحت مظلة برنامجنا Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، وذلك بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، لنمثل معا وطننا في هذا البرنامج الإقليمي الرائد.



وأضاف الخشتي: عبر هذه الشراكة، نأمل في فتح آفاق جديدة أمام المبادرين الكويتيين المعروفين دائما بأفكارهم المتألقة وقصص نجاحهم الملهمة التي تخطت حدود الكويت الجغرافية، لنقدم لهم فرصة المشاركة في هذه التجربة الإقليمية المميزة لتمثيل بلدهم والتنافس مع أقرانهم من دول الخليج الذي يشاركونهم الشغف ذاته.



وتابع: كما تتزامن هذه الشراكة مع الانطلاقة المرتقبة للموسم الثامن من برنامج Zain Great Idea الذي فرض نفسه على الساحة الإقليمية على مدى السنوات الماضية، وسنتيح الفرصة للمشاركين في برنامجنا للانضمام إلى المعسكر التدريبي الخاص بالبرنامج الذي سنستضيفه في مركزنا للابتكار «ZINC»، ما سيضيف قيمة كبيرة لرحلتهم نحو التميز والنجاح في عالم الأعمال.



من جانبه، قال ندا الديحاني: ندعو الشباب الكويتي أصحاب الابتكارات والمشاريع الناشئة للتسجيل والاستفادة من تبادل الخبرات الإقليمية التي يوفرها البرنامج، فأحد أهم أهداف مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع هو دعم الابتكارات الشبابية وإبرازها على المستوى الإقليمي، كما أن عرض هذه الابتكارات على لجنة استثمارية إقليمية سيسهم في صقل مهارات الشباب الاستثمارية لتعزيز مشاريعهم في المنطقة.



بدوره، قال سلمان مطر: أنشأنا برنامج «بيبان» ليعمل بمنزلة منصة استثمارية إقليمية تقوم بربط رواد الأعمال بالمستثمرين الإقليميين من ذوي الخبرة، ولتيسير فرص النمو والاستثمار لشركاتهم.



وأضاف مطر: بعد نجاح المواسم السابقة، مع شروعنا في رحلة الموسم الثالث من بيبان، يسعدني بشكل خاص أن تكون كل من زين الكويت ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع الشريك الوطني الكويتي للبرنامج، لاسيما أن كلتا الجهتين كانتا من أوائل الداعمين والممكنين للابتكار في قطاع ريادة الأعمال في المنطقة.



وتعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك لدى «زين» ومركز صباح الأحمد واهتمامهم البالغ في تمكين الابتكارات والإبداعات الشبابية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتوفير البيئة المناسبة للمبادرين الكويتيين، وتمكينهم من الشروع في رحلتهم الريادية ونقل مشاريعهم لمدى أبعد من خلال تزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتوسيع نطاق أعمالهم إلى أسواق جديدة في جميع أنحاء الخليج العربي.



وفي مواسمه السابقة، عرض برنامج بيبان على «شاهـــد» - أول وأكبــر منصة فيديو حسب الطلب في المنطقة، بالإضافة إلى مختلف القنوات الإقليمية الرائدة مثل تلفزيون الراي وتلفزيون دبي وتلفزيون البحريـــن، ونجح في تسليط الضوء على 62 رائد عمل ومبادر، ونتج عن استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص تتجاوز 6 ملايين دولار في المشاريع القائمة من دول مجلس التعاون التي عرضت على البرنامج.



ومن المرتقب أن يضم الموسم الثالث من البرنامج 40 مشروعا إقليميا من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والكويت، وعلى رواد الأعمال الراغبين في التقديم على البرنامج زيارة الموقع الإلكتروني hopefund.bh/beban، علما أن آخر يوم لاستقبال الطلبات هو 16 سبتمبر الجاري.