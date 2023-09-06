في «كيدزانيا»، هناك مليون سبب للابتسامة.. احتفلت «كيدزانيا» الكويت مؤخرا بالحدث العالمي المتمثل في وصول عدد زوارها إلى 100 مليون زائر حول العالم.



واحتفالا بهذه المناسبة الخاصة، رحبت «كيدزانيا» الكويت بالعائلة الأولى التي دخلت المدينة في الأول من سبتمبر بتجربة مميزة وحصرية، وشهد هذا الحدث احتفالات مماثلة أقيمت في 37 موقعا لكيدزانيا في جميع أنحاء العالم. وقال عمدة مدينة كيدزانيا الكويت ستيفن بوتزي: بينما تحتفل كيدزانيا بهذا الإنجاز الرائع، فإننا نتطلع أيضا إلى المستقبل بحماس متجدد وكان الاحتفال بـ 100 مليون زائر بمثابة تذكير بتأثير كيدزانيا على حياة عدد لا يحصى من الأطفال ودورها في تشكيل قادة ومبتكري الغد، ومع كل طفل يدخل أبوابها، تستمر كيدزانيا الكويت في إلهام حب التعلم، وشغف الاستكشاف، والشعور بالتمكين الذي سيترك بلا شك أثرا دائما. ويعد هذا الإنجاز الرائع بمثابة شهادة على التزام كيدزانيا الثابت بتزويد الأطفال بتجربة تعليمية فريدة وذكريات لا تسنى.



ومع استمرار العالم في التطور، تظل كيدزانيا مصدرا ثابتا للإلهام، تذكرنا جميعا بأن التعلم هو رحلة مليئة بالإثارة والاكتشاف والإمكانات التي لا نهاية لها.