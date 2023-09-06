أعلن بنك الكويت الدولي KIB عن اختتام فعاليات مخيمه الصيفي «KIB Summer Camp»، والذي كان قد نظمه بالتعاون مع جمعية «إنجاز الكويت» لأبناء موظفيه وأقاربهم، انطلاقا من إيمانه الراسخ بأهمية التعلم والتدريب في أكاديمية «KIB Life»، وتأكيدا على التزامه بدعم المشاريع الحرة ومتناهية الصغر، في مواكبة لرؤية الكويت 2035، والتوجهات الحكومية الهادفة إلى تشجيع الشباب الكويتي على ريادة الأعمال.



وبمناسبة انتهاء أنشطة المخيم الصيفي، قالت مدير التطوير والتعليم في KIB، سهام الخريف: «كان هذا الحدث المميز فرصة للأطفال لتعلم أساسيات ادخار الأموال، إلى جانب تعزيز الفطنة التجارية والابتكار، لاسيما أن البرنامج مصمم بخبرات واسعة وشاملة»، لافتة إلى الأنشطة التفاعلية التي تضمنها البرنامج، والمبنية على فكرة التحديات، إضافة إلى حلقات التعلم الخاصة بتعزيز مهارات الخطابة العامة للمشاركين. وأكدت الخريف أن KIB مستمر بالاستثمار في موظفيه بأسلوب متكامل يمتد ليشمل عائلاتهم،، كما أن برنامج KIB المتميز يسعى إلى تقديم الفرصة لأطفال موظفينا وأقاربهم لتطوير قدراتهم وخبراتهم وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية، وذلك في إطار عملي ممتع يشجع على الابتكار، إلى جانب تزويدهم بالمعرفة والمهارات الحياتية الأساسية التي ستعود بالنفع عليهم في المستقبل وتدعم توجههم نحو إطلاق مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وقد امتد البرنامج على مدى أسبوعين، تلقت خلالهما المجموعة الأولى من الأطفال من عمر 8-10 سنوات العديد من الدروس وشاركت في ورشة عمل ومسابقات، وحصل الفريق الفائز بينهم على جائزة قيمتها 250 دينارا كويتيا، بينما كان التركيز للمجموعة الثانية من عمر 11-14 سنة على العديد من الأفكار في مجال المال وريادة الأعمال، إلى جانب العديد من التحديات التي انتهت بفوز مجموعة واحدة بجائزة قيمتها 500 دينار.