ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر في كلية التربية بجامعة الكويت، أن الكلية ستعاود مقابلة الطلبة المستجدين المقبولين فيها بالعام الدراسي 2023-2024 بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا.



وأوضحت المصادر أنه من المقرر بدء المقابلات في اليوم الثاني لبدء الدراسة الإثنين الموافق 18 الجاري لمدة 3 أيام في مكتب التوجيه والإرشاد بالكلية.



ولفتت إلى انه سيتم استقبال الطلبة وفقا للأحرف الأبجدية، حيث خصص اليوم الأول للحروف من (أ إلى د)، بينما اليوم الثاني من «د حتى ف»، وفي اليوم الأخير سيكون من «ل حتى ي»، مؤكدة أن مثل تلك المقابلات من الإجراءات الروتينية التي تقوم بها الكلية لفحص سلامة النطق عند الطلبة المستجدين.