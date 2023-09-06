أكدت مدقق مشارك بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن في ديوان المحاسبة ولاء العوضي أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقا لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، حيث قام ديوان المحاسبة ببحث ودراسة وإبداء الرأي لـ 1495 موضوعا بقيمة ما يقارب 2.253 مليار دينار خلال الفترة من 1/4/2023 ولغاية 31/8/2023، منها 76 موضوعا يخص تعاقدات إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها ما يقارب 41 مليون دينار، حيث مثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته 85% من إجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة تقارب 2.126 مليار دينار فيما مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة 10% من الموضوعات المعروضة خلال الفترة وبقيمة تقارب 66 مليون دينار بينما الجهات المستقلة فكانت نسبتها تبلغ 5% من المواضيع المعروضة وبقيمة تقارب 60 مليون دينار.



وقالت العوضي ان التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية والمتمثلة في مواضيع وزارة الصحة هو الأعلى من حيث عدد المواضيع والتي بلغت 637 موضوعا وبقيمة تقارب 678 مليون دينار، وتلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية والمتمثلة بعدة جهات لـ 293 موضوعا وبقيمة 1.098 مليار دينار، مشيرة إلى أعلى هذه الجهات هي وزارة الكهرباء ومن ثم التصنيف الوظيفي لشؤون التعليم وهي متمثلة بعدة جهات لـ 172 وبقيمة تقارب 127 مليون دينار خلال الفترة من 1/4/2022 ولغاية 31/8/2023. وأوضحت أنه قد تم إصدار 802 موضوع ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة تقارب 1.161 مليار دينار، وتم رد أوراق الموضوع لـ 524 موضوعا بقيمة تقارب 600 مليون دينار، وكان من أبرز الأسباب لرد أوراق تلك الموضوعات للجهات هو عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة رقم 6 لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، كما أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لـ 42 موضوعا بقيمة تقارب 408 ملايين دينار.



وأشارت إلى أنه تم إصدار 19 موضوع مخالفة لأحكام المادتين 13، 14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة وبقيمة تقارب 5 ملايين دينار، هذا وقد كانت الوفورات المحققة للفترة من 1/4/2023 ولغاية 31/8/2023 تبلغ ما يقارب 6 ملايين دينار.