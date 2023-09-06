

منصور السلطان



سيطر رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء مساء أمس الأول، على شخصين (خليجي ووافد) حاولا الاعتداء على رجال الأمن بعد إيقافهما في منطقة تيماء والعثور معهما على «كوكتيل» من المواد المخدرة جاهزة للبيع، واقتيادهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



وفي التفاصيل، كما رواهــا مصــــدر أمنــــي لـ «الأنباء»، أنه خلال تنفيذ رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء لخطة الانتشار الأمني في المناطق السكنية، وتجولهم في منطقة تيماء، تمت مشاهدة سيارة متوقفة في مواقف إحدى المدارس، وبعد التوجه لها حاول قائدها الهرب فتم اعتراض سيارته، حيث ترجل منها ومرافقه وحاولا الهرب على الأقدام، فتم اللحاق بهما وضبطهما بعد مقاومة، وخلال الاستعلام عنهما تبين ان قائد السيارة خليجي الجنسية ومرافقه وافد، وبتفتيش السيارة احترازيا عثر على عدد من قطع الحشيش وسجائر حشيش وكيميكال وحبوب مخدرة وأكياس شبو وجميعها جاهزة للبيع بالإضافة إلى العثور على ميزان حساس وأدوات للتعاطي. وخلال التحقيق الأولي معهما اعترفا بأنهما يقومان ببيع المواد المخدرة على الشباب المتعاطي، وعليه تم اقتيادهما والمضبوطات التي عثرت بحوزتهما وإحالتهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.