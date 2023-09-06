محمد الجلاهمة



أحالت نجدة الأحمدي، مساء أول من امس مواطنا الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد ضبطه في نقطة تفتيش أقيمت على مدخل منطقة المهبولة وهو بحالة تعــاط وبحـــوزتـــه 84 حبة مخدرة «لاريكا».



وكان رجال دوريات شرطة نجدة الأحمدي وخلال قيامهم مساء اول من أمس نقطة تفتيش على مدخل منطقة «المهبولة»، صادفوا مرور سيارة دفع رباعي يقودها شخص بانت عليه علامات التعاطي، وبعد الاستعلام عنه اتضح انه مواطن، وبتفتيشه عثر معه على 84 حبة «لاريكا»، فتم اقتياده وإحالته والمضبوطات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.