منصور السلطان



أحال رجال الأمن مساء أول من امس وافدا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة الجهراء بحالة تعاط وبحوزته مواد مخدرة وميزان حساس.



ووفق مصدر، فإن بلاغا ورد إلى رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء مساء أول من أمس يفيد بوجود سيارة متوقفة في مواقف إحدى المدارس في منطقة الجهراء وبداخلها شخص يشتبه بأنه يتعاطى، وعلى الفور توجه رجال دوريات الإسناد لموقع البلاغ، حيث تمت مشاهدة السيارة، وبعد التوجه لها عثر بداخلها على شخص حاول الهرب فتم ضبطه، واتضح أنه بحالة تعاط، وبالاستعلام عنه تبين أنه وافد يبلغ من العمر 35 عاما وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس به مادة مخدرة «هيروين» وميزان حساس، وعليه تمت إحالته إلى جهة الاختصاص.