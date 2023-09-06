

محمد الجلاهمة



تقدم وافد إلى مخفر ميدان حولي وأبلغ عن تعرضه للضرب والاعتداء من قبل شخصين من جنسيته خلال سيره على شاطئ الواجهة البحرية. وأفاد الشاكي خلال تسجيله القضية بأنه خلال سيره على شاطئ الواجهة البحرية اعترضه شخصان له سابق معرفة معهما، وقاما بالاعتداء عليه بالضرب وأسقطاه أرضا ومن ثم لاذا بالفرار. وخلال البحث والتحري تم استدعاء المتهمين اللذين حضرا إلى المخفر وخلال التحقيق مع المتهم الأول أنكر الواقعة، مؤكدا أنه والشاكي بينهما مشاكل قديمة، وأنه شاهده على الواجهة البحرية وطلب منه التحدث لكن الشاكي رفض واعتدى عليه. وعليه تم تسجيل قضية جنح «اعتداء بالضرب» وإحالتها الى التحقيق.