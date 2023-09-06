منصور السلطان



تمكن رجال جمارك منفذ النويصيب الحدودي صباح أول من امس من ضبط شابين حاولا تهريب كمية من المواد المخدرة خلال مغادرتهما المنفذ من خلال وضعها أسفل مقاعد السيارة.



ووفق مصدر جمركي، أفاد بأن سيارة بها شابان وصلت إلى منفذ النويصيب في طريقها الى المملكة العربية السعودية، وبعد الانتهاء من الإجراءات ومرور السيارة على ساحة الجمارك اشتبه مفتش جمركي بالسيارة، وخلال تفتيشها ظهرت على الشابين علامات الخوف والارتباك، وبالتدقيق في عملية التفتيش عثر أسفل مقعد السائق على كيس به مواد مخدرة. وبسؤال الشابين أنكرا معرفتهما بالكيس، وعليه تمت إحالتهما الى جهة الاختصاص والتحفظ على المواد المضبوطة.