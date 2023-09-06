

من منطلق اهتمام البنك التجاري الكويتي برعاية الشباب وتشجيع المؤسسات المجتمعية الداعمة لهم، قام البنك بتخريج دفعة جديدة من متدربي برنامج «درب» التابع لمنظمة لوياك التطوعية، حيث يهدف البرنامج لتعريف المشاركين بطبيعة العمل في القطاع المصرفي عن طريق التدريب الميداني في مختلف قطاعات البنك.



ومن الجدير بالذكر أن «لوياك» تعتبر من المنظمات غير الربحية السباقة في الكويت التي تسعى دائما إلى تمكين الطاقات الشبابية لخدمة التنمية الشاملة والمتكاملة، وتعزيز وتطوير المبادرات الواعدة التي تهيئ فئة الشباب لسوق العمل المستقبلي من حيث تقديم مختلف البرنامج التدريبية المميزة كبرنامج «درب» التي تساعدهم على تنمية المهارات اللازمة لخدمة الوطن، وعليه، انطلق برنامج «درب» للتدريب المهني لتشجيع الطاقات الشبابية على خوض تجربة العمل الميداني في شتى المجالات، وكان للبنك التجاري الكويتي دور بارز لمساعدة متدربي البرنامج لاكتشاف مواهبهم الإبداعية التي توعد بجيل من القادة البارزين في المجتمع. وحضر حفل التخرج محمد البلام - مدير تنفيذي في قطاع الموارد البشرية، حيث تناقش مع المتدربين عن تجاربهم في مختلف قطاعات البنك ومدى الاستفادة من فترة التدريب الميداني، وأكد حرص البنك ودوره في رعاية مثل هذه البرامج التدريبية التي تخدم أهداف الموارد البشرية والتوطين والبحث عن الطاقات الشبابية التي يسعى البنك لجذبها وإعطائها الفرص الوظيفية في قطاعات وإدارات البنك المختلفة. وتابع البلام: يدعم «التجاري» مثل هذه المبادرات مع مختلف المؤسسات التي تسعى إلى توظيف الطاقات الشبابية الواعدة وتعريفها بأهمية القطاع المصرفي.