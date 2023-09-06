انطلق بالعاصمة القطرية الدوحة أمس معرض «كتارا» الدولي للصيد والصقور السابع «سهيل 2023» بمشاركة أكثر من 190 شركة محلية ودولية من 18 دولة متخصصة في هذا المجال من بينها الكويت.



ويجمع المعرض، الذي يستمر حتى 9 الجاري، عشاق الصيد والقنص وهواة الرحلات وتربية الصقور ويعد أكبر ملتقى دولي لعرض أحدث الأسلحة والمستلزمات الخاصة بالقنص والرحلات وهواة تربية الصقور. ويهدف المعرض إلى المحافظة على تراث الصقارة ويعد بمنزلة ملتقى لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز العلاقات بين الشركات المتخصصة المحلية والدولية، كما يشمل المعرض هذا العام محاضرات علمية وأمسية شعرية إضافة إلى مسابقتين لأجمل جناح وأجمل برقع للصقر.



وقال مدير عام «كتارا» ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض «سهيل 2023» خالد السليطي، في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون قطر عقب افتتاح المعرض، إن المعرض لاقى إقبالا كبيرا من قبل محبي الصيد بالصقور ومحبي الصيد بالأسلحة الصيد إذ يشارك العديد من الشركات المحلية وغير المحلية المختصة في الصيد ومستلزمات الرحلات البرية في هذه النسخة السابعة للمعرض.



وأضاف السليطي أن هذه النسخة أكبر من حيث المساحة من النسخ السابقة للمعرض، حيث زادت المساحة بنسبة 10% وهناك حوالي 196 شركة مشاركة في هذه النسخة من شركات أسلحة ومستلزمات التخييم والطيور وهواة تربية الصقور، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين في تقديم ما لديهم للجمهور من منتجات وأدوات ومستلزمات تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم.



بدوره، قال صاحب شركة الخضري الكويتية لأدوات الصيد البرية يوسف الخضري إن هذه المشاركة السابعة لنا في معرض سهيل الذي انطلق لأول مرة عام 2017، مشيرا إلى حسن تنظيم القائمين على المعرض كما أن هناك زيادة في الإقبال من قبل الجمهور ومحبي الصيد على المعرض.



وأضاف الخضري أن المشاركة في المعرض تسهم في إبراز اسم الشركات الكويتية وقدرتها على المنافسة مع الشركات الأخرى وهذا الأمر يساهم في تطوير عمل الشركات لتقديم المزيد من الخدمات التي تعود للجمهور وأصحاب الشركات بالفائدة.



وبين أن هذا الملتقى يسهم في جمع محبي هواية الصيد بالأسلحة أو بالصقور وهي هواية ورياضة قديمة في الوقت ذاته، لافتا إلى أن الشركات الكويتية لها باع طويل في بيع الأسلحة الخاصة بالصيد ومستلزماتها.



بدوره، قال نائب المدير العام لشركة «رماي» الكويتية للأسلحة وذخائر الصيد د.فواز الحماد إن المعرض يشكل فرصة لأصحاب الشركات لتقديم ما لديهم من سلع وأدوات ومستلزمات مرخص ببيعها، لاسيما أن المعرض عبارة عن ملتقى دولي وتشارك فيه العديد من الشركات المحلية والدولية.



وأشاد الحماد بتميز التنظيم والترتيب في المعرض، مشيرا إلى الإقبال الكبير من الجمهور ومحبي الصيد ورحلات البر والقنص ومؤكدا أن الشركات الكويتية كانت من أوليات الشركات مساهمة في معرض سهيل على مدى سنواته الماضية.



وانطلق معرض سهيل لأول مرة في عام 2017، إذ يجمع الشركات المتخصصة في أسلحة الصيد ومستلزمات الرحلات البرية وهواة تربية الصقور والصيد بها من مختلف دول العالم ليشكل ملتقى ثقافيا وتراثيا واقتصاديا.