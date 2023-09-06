

بداح العنزي



أعدت البلدية تقريرا حول أعمال الاجهزة الرقابية وتحرير المخالفات في كل قطاعي بلديتي (العاصمة والجهراء، حولي والأحمدي) والتي تبلغ 376 محضر مخالفة خلال أغسطس. وأوضح تقرير مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس المرسل إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات استمرار الاجهزة الرقابية بالبلدية في تكثيف الجولات الميدانية على كل المناطق السكنية والعقارات قيد الانشاء لرصد وتحرير محاضر مخالفات وتوجيه تنبيهات وتليها متابعة للتنبيهات والانذارات الموجهة للمنشآت المخالفة، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للبيانات الواردة إلينا من قطاعات المحافظات، حيث تم اتخاذ الاجراءات من قطاعي (العاصمة والجهراء - حولي والأحمدي) حول الاجراءات الرقابية التي قامت بها إدارة السلامة بفرع بلدية بمحافظة الجهراء وكذلك إدارة السلامة بفرع البلدية بمحافظة حولي وما تم تقديمه من احصاءات ومحاضر للمخالفات ونتائج تلك الجولات جاءت على النحو التالي:



٭ قامت الاجهزة الرقابية بمحافظة الجهراء باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إعادة التوزيع الجغرافي للمهندسين والمفتشين، كما قامت الفرق الرقابية بإدارة السلامة بتوجيه 216 تنبيها لأنظمة السلامة فيما يتعلق بأنقاض البناء في المناطق السكنية خلال الفترة من 8/6 الى 8/13.



٭ قامت الأجهزة الرقابية بمحافظة الجهراء باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إعادة التوزيع الجغرافي للمهندسين والمفتشين.



كما قامت الفرق الرقابية بإدارة السلامة بتوجيه 158 تنبيها لأنظمة السلامة فيما يتعلق بأنقاض البناء في المناطق خلال الفترة من 8/13 الى 8/20.



٭ قامت الاجهزة الرقابية إدارة السلامة العامة فيما يخص الأعمال الانشائية القائمة وأنقاض البناء في المناطق السكنية خلال الفترة من 2023/7/17 الى 2023/7/23 بالآتي:



- عدد الجولات التفتيشية بلغ 39.



- عدد التنبيهات التي تلتها إزالة من المالك بلغ 9 تنبيهات.