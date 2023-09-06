

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أن الكويت لا تألو جهدا لدعم أبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات، مشددا على أنها كانت دائما وأبدا سباقة في الاهتمام بهم ووضع القوانين التي تضمن حقوقهم وتسهم في دمجهم بالمجتمع، وتشجعهم على ممارسة الأنشطة والرياضات المختلفة، بل والمشاركة في البطولات المحلية والدولية عبر الهيئات والأندية العديدة التي تزخر بها الكويت.



جاء ذلك خلال استقباله امس رئيس نادي الإرادة الرياضي للمعاقين دعيج الهاجري، وكابتن فريق المبارزة بالنادي سليمان التميمي ولاعبة الفريق خلود المطيري، حيث اطلع المحافظ خلال اللقاء على العديد من الإنجازات التي حققها النادي خلال الفترة الماضية خاصة رياضة المبارزة، إضافة الى المشاركات والأنشطة المستقبلية للنادي خلال الفترة المقبلة، متمنيا للقائمين على النادي وجميع منتسبيه دوام التوفيق والنجاح في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع.



من جانبه، قال رئيس نادي الإرادة الرياضي للمعاقين دعيج الهاجري إن اللقاء كان مثمرا وتطرق الى العديد من الموضوعات التي تهم المعاقين في البلاد بوجه عام وفي محافظة الأحمدي بصفة خاصة، مشيرا إلى مخاطبة الجهات المعنية وفي مقدمتها الهيئة العامة للرياضة لتوفير مقر للنادي بأحد مراكز الشباب داخل المحافظة لممارسة منتسبي النادي نشاطهم ومساعدتهم على تحقيق هذا الهدف بسهولة ويسر، بدلا من اللجوء إلى أماكن بعيدة عن مقار سكنهم ما يسبب لهم ولأسرهم الكثير من المشقة والتعب.



وأشار الهاجري إلى أن النادي يمثل محافظة الأحمدي ضمن 6 أندية موجودة في الكويت، وحاليا يوجد مقر بالإيجار في نادي المعاقين، لذا نسعى جاهدين لتوفير مقر أو صالة داخل محافظة الأحمدي لخدمة أبناء المحافظة، واستقطاب اكبر شريحة منهم لممارسة الألعاب والرياضات المختلفة، مبينا أن النادي يضم نحو 45 لاعبا ولاعبة شاركوا في عدة بطولات محلية ودولية وحققوا الكثير من الجوائز.