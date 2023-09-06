عبدالعزيز الفضلي



اجتمع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع مع قيادات وزارة التربية بمكتبه، وذلك للاطلاع على استعدادات الـوزارة والـمـنـاطـق التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024، وتابع الوزير آخر الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية متمثلة في المناطق التعليمية من تجهيز المدارس وصيانتها وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات والوقوف عليها وتسهيلها في أسرع وقت. وشدد المانع على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتجهيزات استعدادا لاستقبال المعلمين والمتعلمين للعام الدراسي الجديد والعمل كأسرة واحدة والحرص على توفير بيئة تعليمية مناسبة ومتكاملة تحفز الطلاب على التحصيل الدراسي الإيجابي والإبداع والابتكار، للتعليم وتطوير المنظومة التعليمية في الكويت. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الوزير شدد على أهمية مصارحته وعدم إخفاء أي شيء عنه.ولفتت المصادر إلى ان الوزير أكد كذلك على أهمية متابعة جهوزية المدارس وضرورة توفير كل متطلبات عملها وعدم وجود أي معوقات، مشيرة إلى ان المسؤولين بينوا للوزير كل المشاكل والمعوقات التي تواجههم في عملهم، ولفتت إلى ان الوزير دعاهم إلى العمل كأسرة واحدة.



وأشارت المصادر الى المسؤولين أكدوا للوزير أن الأمور تسير على ما يرام ولا يوجد ما يدعو للقلق حول انطلاقة العام الدراسي.



من جانبها، دعت وكيلة التعليم العام بالإنابة أنوار الحمدان المناطق التعليمية إلى ضرورة تسهيل مهمة الأطباء والهيئة التمريضية للقيام بالأعمال المنوطة بهم.



وقالت الحمدان في تعميم أصدرته وتلقت «الأنباء» نسخة منه «انه في إطار الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد 2024/2023 بشأن تجهيز العيادات المدرسية بالمدارس الجديدة والحفاظ على جاهزية العيادات الموجودة للطلبة في المدارس بوزارة التربية برجاء التعميم على جميع المدارس لاتخاذ ما يلزم بشأن تسهيل دخول أطباء الصحة المدرسية والهيئة التمريضية بالإضافة إلى المثقفات الصحيات الواردة أسماؤهم في الكشوف المرفقة إلى جميع المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد للقيام بتنفيذ المهام المنوطة بهم.