

أعلنت وزارة الصحة عن بدء تقديم خدمات إدارة الصحة المدرسية بالعيادات المدرسية في 10 مراكز صحية بجميع المحافظات، وتشمل فحصا دوريا للطلبة وإسعاف الحالات الطارئة واستكمال جدول التطعيمات الدورية والمسوحات الدورية.



وقالت الوزارة في بيان صحافي إن المسوحات الدورية تشمل مسح ارتفاع ضغط الدم والمسح الوطني لعيوب الإبصار والمسح الوطني لعيوب الجهاز التناسلي والمسح الوطني لانحناءات العمود الفقري ومسح السمنة.



ولفتت إلى أن من الخدمات المقدمة أيضا فحص الحالات الخاصة والإشراف على لجان الاختبارات ومحاضرات وفعاليات صحية توعوية والمشاركة في الفعاليات المدرسية.



وأشارت إلى أن عيادات الصحة المدرسية في محافظة العاصمة هي مركز حمد الصقر بالعديلية ومركز شمال غرب الصليبخات وفي محافظة حولي مركز بيان الصحي قطعة (7) ومركز سلوى الصحي قطعة (8) وفي محافظة مبارك الكبير مركز العدان الصحي قطعة (2).



وأوضحت أن هناك عيادتين في محافظة الأحمدي هما مركز الفحيحيل الصحي ومركز صباح الأحمد قطاع (D)، أما في محافظة الجهراء فهناك مجمع الجهراء الصحي، وفي محافظة الفروانية مركز الرقعي الصحي ومركز متعب الشلاحي في اشبيلية.



وأشارت إلى أن توزيع المواعيد على المراكز سيكون على حسب مناطق السكن في البطاقة المدنية، مبينة أن العيادات تفتح يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 1.30 ظهرا ومن الساعة 4 عصرا حتى الساعة 9 مساء عدا مركز (صباح الأحمد) الذي يعمل خلال الفترة الصباحية فقط.