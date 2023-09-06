

دارين العلي



شهد قطاع خدمة العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تدويرا محدودا أمس بين رؤساء الأقسام والمراقبين في عدد من إداراته. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الأنباء»، إن عمليات التدوير هذه تهدف إلى إيجاد سبل أفضل لخدمة العملاء، خصوصا أن القطاع في تماس مباشر مع الجمهور ويحتاج للتجديد في الأفكار والأساليب بهدف تقديم أفضل الخدمات. وأوضحت المصادر أن هذا التدوير مقدمة لعدد من حركات التدوير في مختلف قطاعات الوزارة، مؤكدة أن الإستراتيجية الحالية في الوزارة تسعى نحو تجديد الدماء والاستفادة من العنصر الشاب وطاقاتهم بهدف فتح المجال أمامهم والاستفادة مما قد يقدمونه في خدمة الوطن والمواطن. وأكدت المصادر أن الوزارة حاليا تعمل على سد الشواغر وخاصة في المناصب القيادية وكذلك في الوظائف الإشرافيـــة، إذ إن الاستقرار من شأنه أن ينعكس إيجابـــا على سير العمــــل.