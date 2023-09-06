وضعت الجمعية الكويتية للإغاثة والسلطة المحلية في محافظة «شبوة» شرقي اليمن حجر الأساس لحفر وتشغيل 4 آبار ارتوازية للمياه في حقل «الشبكة» يستفيد منها نحو 200 ألف مواطن بمدينة «عتق» ضمن حملة «الكويت بجانبكم».



وأشاد القائم بأعمال محافظ «شبوة» أحمد صالح الدغاري في تصريح صحافي بالأعمال الإنسانية التي تنفذها الجمعية الكويتية للإغاثة واختيارها مشاريع ذات طابع تنموي مستدام يستفيد منها عدد كبير من المواطنين.



وأوضح الدغاري أن المشروع الذي يشمل حفر أربع آبار بعمق إجمالي يصل الى ألفي متر سيسهم في توفير المياه لمدينة «عتق» وضواحيها ويستفيد منه أكثر من 200 ألف نسمة.



وأعرب عن شكره للجمعية ولدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على هذا الدعم الذي يأتي امتدادا للدعم الإنساني والتنموي المستمر لدولة الكويت للشعب اليمني على مدى عقود، مشيرا إلى بصماتها الكبيرة في تنمية اليمن منذ السبعينيات من القرن الماضي وخلال الفترة القصيرة الماضية.



من جانبه، قال مدير مكتب «الكويتية للإغاثة» في اليمن محمود المسباح إن المشروع جاء استشعارا من الجمعية للاحتياج الكبير للمياه في مدينة «عتق» مركز محافظة «شبوة» وسعيا لتخفيف الأزمة التي يعانيها السكان في هذا القطاع الحيوي.



وأوضح المسباح أن الكويت تعمل من خلال الجمعية الكويتية للإغاثة في اليمن بالعديد من القطاعات الإغاثية والإنسانية، مبينا أن الجمعية تولي مشاريع المياه اهتماما خاصا نتيجة الاحتياج الكبير من قبل المواطنين، وكذلك لأن ذلك يوفر عنهم أعباء وتكاليف الحصول على المياه.