قام البنك الأهلي الكويتي مؤخرا بالترويج لحساب الطالب +A في الجامعة الدولية في الكويت (IUK) للطلبة المسجلين حديثا للفصل الدراسي 2023-2024، بهدف تعريفهم على مزايا حساب الطالب +A، وإظهار سعيه المستمر لتعزيز الثقافة المالية وتشجيع الشباب على الادخار.



وتم تصميم حساب الطالب +A للفئات العمرية من 16 حتى 25 عاما، ليوفر لهم مجموعة واسعة من المزايا والفوائد القيمة، بما في ذلك بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم.



وينال عملاء الحساب مزايا وخدمات مميزة بما فيها حصول الطلبة على بطاقة مسبقة الدفع مجانا لمدة سنتين، بالإضافة إلى عرض حصري من VOX Cinemas «اشتر واحدة واحصل على تذكرتين مجانا»، وخصومات متنوعة لدى مجموعة من المتاجر والشركاء في الكويت.



وبهذه المناسبة، أكدت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي جهير معرفي، الأهمية التي يوليها البنك للشباب، قائلة: «نهدف من خلال التعريف بحساب الطالب +A الفريد من نوعه، والمجموعة الواسعة من المزايا والخدمات التي يوفرها، لأن نكون جزءا من رحلة تعليم عالية المستوى للطلبة».



وأوضحت معرفي أن المزايا القيمة للحساب تجعله خيارا جاذبا لطلبة الجامعات، مشددة على أهمية تلبية احتياجات العملاء من خلال تقديم عروض مع الشركاء في العديد من القطاعات، ومتابعة «نشجع الشباب على فتح حساب الطالب +A للاستفادة من مزاياه التي تناسب أسلوب حياتهم، ونحن على ثقة بأنه يشكل خطوة مهمة للحصول على تجربة مصرفية استثنائية معنا».



ويسعى البنك الأهلي الكويتي بشكل دائم لإطلاق عروض ترويجية تتماشى مع هدفه المتمثل في تقديم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة لجميع شرائح المجتمع الكويتي، وينتهز جميع الفرص لتعزيز ثقافة الادخار، وإبراز أهميته بشكل خاص لدى الشباب.



واختتمت معرفي تصريحها داعية الجميع إلى متابعة صفحات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، للبقاء على اطلاع على أحدث الحملات الترويجية والعروض التي يتم تقديمها على مدار العام.