ضمن جهوده المتواصلة لتطوير وتعزيز قدرات موظفيه، أطلق بنك الخليج النسخة التاسعة من برنامج «أجيال»، بانضمام دفعة جديدة من المتدربين من حديثي التعيين في البنك، والذين لم تتجاوز خبرتهم 5 سنوات في بنك الخليج، وذلك لصقل مهاراتهم ومساعدتهم على تطوير وتوسيع نطاق النمو والتطور على المستويين المهني والشخصي.



وذكر قسم تدريب وتطوير المواهب أنه ينظم للعام الثالث على التوالي، برنامج «أجيال» بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في الكويت، إذ يواصل فريق الموارد البشرية العمل على إمداد القائمين على تطبيق إستراتيجيته بكفاءات مصرفية متميزة، قادرة على المساهمة بفاعلية في ترسيخ مكانته الرائدة محليا كبنك للمستقبل.



ويستهدف البرنامج مساعدة الموظفين على فهم أعمق للأعمال المصرفية، وتطوير قدراتهم الفردية والمؤسسية، للتحول إلى ثقافة التميز في الأداء الموجه نحو النتائج، من خلال تطبيق التعلم على تحديات الأعمال الحقيقية.



وفي هذا السياق، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية بالبنك سلمى الحجاج، إن عملية اختيار المشاركين في البرنامج تخضع لمعايير صارمة إلى جانب إجراء المقابلات الشخصية واختبار المهارات العامه، لينخرط من وقع عليهم الاختيار في رحلة تعليمية شاملة مدتها 6 أشهر. من شأنها مساعدتهم على تطوير مهاراتهم المصرفية الأساسية، وإعداد كوادر مصرفية شاملة على مستوى عال من الأداء، لتطبيق استراتيجية النمو طويلة الأجل للبنك.



وأكدت ضرورة تمكين الكوادر والمواهب الكويتية وتدريبهم للارتقاء بقدراتهم إلى أفضل المستويات، وفق أرقى المعايير المصرفية العالمية، بما يمكنهم من المساهمة في تحقيق الأهداف وتجاوز التوقعات في القطاع المصرفي، معربة عن فخرها برؤية العديد من قصص النجاح داخل البنك على مر السنوات الماضية.