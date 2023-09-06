ضمن برنامج الحصاد الإسلامي، حساب السحب الأول على الجوائز الذي يقدمه البنك الأهلي المتحد، يجري البنك اليوم (الأربعاء)، السحب الشهري الذي يترقبه عملاء الحصاد الإسلامي لإعلان الرابح سعيد الحظ الذي سيفوز بالجائزة البالغ قيمتها 100 ألف دينار، حيث سيتم السحب في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.



وبهذه المناسبة، قال رئيس التسويق وتطوير المنتجات في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد أمريش ناندكيول يار: «ينفرد حساب الحصاد الإسلامي بمجموعة من المميزات الحصرية حيث يعد أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب».



وأضاف: «هناك العديد من فرص الفوز الكبرى مازالت بانتظار عملائنا وكل من يرغب بفتح حساب الحصاد للتوفير الإسلامي لدى المتحد، وقد ساهم برنامج جوائز الحصاد الإسلامي في تعزيز نشر ثقافة التوفير والتشجيع على الادخار بين أفراد المجتمع، كما يسهم بتغير حياة عملائه للأفضل من خلال الفوز بالجوائز القيمة التي تسهم في إدخال السعادة في نفوسهم».



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.