أصدرت وكالة تحليلات قطاع الذكاء الاصطناعي (AiiA)، أول تقييم شامل من نوعه لاقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي، مدفوعا بالتطورات الهائلة في صناعة الذكاء الاصطناعي بالأشهر الأخيرة، حيث يتوقع التقرير تجاوز حجم اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي 34 تريليون دولار بحلول عام 2027، من 20 تريليون دولار في عام 2023.



ومع استمرار سوق الذكاء الاصطناعي في تحقيق نمو وتنوع غير مسبوق، أصبح تتبع حجمه وتوزيعه عبر القطاعات والمناطق الجغرافية بمنزلة تحد كبير، ومن خلال الاستفادة من قدرات التحليلات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، يوفر التقرير معطيات غير مسبوقة حول مشهد الذكاء الاصطناعي سريع التطور.



وقد أجرت AiiA التقييم الأكثر شمولا وواقعية، والذي يشمل الشركات العامة والخاصة والمستثمرين والمراكز والمشاريع الممولة من الحكومة، حيث يسمح هذا النهج بإجراء تقييم أكثر واقعية للتأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي، وتقديم صورة أوضح من البيانات حول الحجم الفعلي للقطاع.



ولتطوير هذه التقديرات، استخدمت AiiA خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإعداد مسح شامل لسوق الذكاء الاصطناعي العالمي بأكمله، وتحديد ملامح 50 ألف شركة، و20 ألف مستثمر، و2000 من قادة الذكاء الاصطناعي، و2500 مركز بحث وتطوير، و300 منظمة حكومية من خلال تكييف التقنيات والأطر التحليلية التي طورتها مجموعة المعرفة المتعمقة وإعادة تشكيلها والبناء عليها من أجل تقييم أثر الذكاء الاصطناعي في مجالات صناعية وإقليمية متعددة.



وبالإضافة إلى تقييم حجم اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي، يقدم تقرير AiiA تحليلا معمقا لسوق الذكاء الاصطناعي في 10 مناطق ودول عالمية: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وكندا وألمانيا وفرنسا وسويسرا وغيرها. وهو يتيح إجراء تقييم متعمق لإمكانات تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي في بلدان ومناطق معينة.



وقد نظر تقرير ماكينزي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في 63 حالة استخدام عبر مجموعة متنوعة من الصناعات. ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تتراوح الإيرادات الإضافية من الذكاء الاصطناعي التوليدي بين 2.6 تريليون دولار و 4.4 تريليونات دولار.