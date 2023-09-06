افتتحت شركة الخطوط الجوية الكويتية اجتماع الاتحاد العربي للنقل الجوي AACO والخاص بالتحول الرقمي في قطاع صناعة الطيران، والمقام في الكويت بحضور عدد كبير من خبراء ومتخصصين في هذا القطاع خلال يومي 5 و6 الجاري.



هذا، وناقش الاجتماع أحدث آليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبحث سبل تطويره وتحسينه في قطاع النقل الجوي واتباع أهم أساليب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة التي تسهم في تحسين أداء المنظومة لدى منطقة الشرق الأوسط، كما ناقش أحدث الآليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبحث سبل تطويره وتحسينه في قطاع النقل الجوي.



وفي هذا السياق، رحب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي بالحضور، قال: «سعداء باحتضان هذا الاجتماع والذي يقام في الكويت، حيث يسلط المؤتمر الضوء على أهم حلول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها وفق أحدث المعايير الخاصة بقطاع النقل الجوي والتي تسهم بشكل كبير في تطور قطاع الطيران بما يعود بالمنفعة بالنهاية على حركة السفر والمسافرين». وتابع رزوقي: «إن الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على اتباع أحدث الأساليب والآليات التكنولوجية والتقنية المستخدمة في تطوير وتحسين منظومة الشركة سواء من حيث إيجاد حلول إلكترونية ذكية تسهل من إجراءات العملاء الكرام أو الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الشركة مؤخرا».



من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي AACO عبدالوهاب تفاحة: «ناقش الاجتماع موضوعان رئيسيان الأول جانب بيئة الطيران حيث قمنا بالتنسيق والاشتراك إحدى الشركات العالمية لتطوير منصة تمنح شركات الطيران القدرة على إدارة التكاليف الإضافية التي يجب التعامل معها لإدارة الملف المناخي ومن ناحية أخرى توعية المسافر بمدى التأثير البيئي وأهمية الحد منها».