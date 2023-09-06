أعلنت د.هنادي مبارك المباركي رئيسة المؤتمر الافتراضي العالمي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والمؤسسة لشركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، عن انطلاق أعمال المؤتمر في نسخته الرابعة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل، من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت، وذلك عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي، وبمشاركة عالمية واسعة تفوق 222 خبيرا.



ويركز المؤتمر العالمي على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي على تمكين الأداء وتحسين العمليات في مختلف المجالات وقدرته على تحليل كميات ضخمة من البيانات والتوصل إلى النتائج المفيدة التي تؤدي إلى توفير الموارد والوقت وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة.



أوضحت المباركي أن المؤتمر العالمي الافتراضي يأتي في نسخته الرابعة والذي من أهدافه تمكين الخدمات الافتراضية وأهميتها على الاقتصاد العالمي على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، في حين تعتبر الخدمات الافتراضية أداة قوية تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتوفير الخدمات والتفاعلات عبر الإنترنت، وتشمل مجموعة واسعة من القطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتعليم عن بُعد والرعاية الصحية عبر الإنترنت والترفيه الرقمي.



كما تعتبر الخدمات الافتراضية ذات أهمية كبيرة على الاقتصاد العالمي عبر توفير فرص عمل جديدة وتشجيع منظومة ريادة الأعمال والابتكار في مجالات التكنولوجيا والتنويع الاقتصادي وخلق أسواق وقطاعات جديدة، كما تؤدي إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص التعلم وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية ومبتكرة.