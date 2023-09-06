فيصل خاجة: «سين» تستثمر في الطاقات الشبابية بما يحملونه من إبداع ظاهر وكامن



بعد سلسلة من العروض الناجحة لعرض أغاني المسلسلات الذي تم تقديمه في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بين شهري مايو ويوليو الماضيين، قامت شركة سين للإنتاج الفني بتقديم 3 عروض في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بدعوة من الهيئة العامة للسياحة في دولة قطر بحضور تجاوز عدده الأربعة آلاف شخص حاصدا مستويات مرتفعة من التجاوب والإعجاب.



وفي هذا الشأن، عبر فيصل خاجة مدير عام شركة سين المنتجة للعرض وبلسان كل المشاركين في هذا العرض، والبالغ عددهم 65 شخصا بين فنانين وتقنيين وإداريين، عن امتنانهم وتقديرهم الشديدين لما لمسوه من حفاوة في الاستقبال وكرم في الضيافة لدى الأشقاء في قطر من الجمهور والمسؤولين، والتي توجت بتقديم عروض شيقة استمتع بها الجميع على حد سواء جمهورا ومشاركين، حيث قدموا فنهم عزفا وغناء بإبداع وتميز بعدد 20 قطعة فنية كويتية وعربية، مبينا مدى تقارب ذاكرة وذائقة الجمهورين القطري والكويتي مما جعلهم يقدمون البرنامج نفسه الذي تم تقديمه في الكويت من دون أي تغيير.



وقال خاجة: كان لافتا تجاوب الجمهور الكبير مع الأعمال القطرية التي كانت جزءا من العرض، وهي مسلسل «فايز التوش» ذو الأجزاء الخمسة التي كان أولها عام 1984 وآخرها عام 2000 والتي حافظت بأجزائها على موسيقى المقدمة كهوية أساسية للعمل، مع تجاوبهم اللافت عند تقديم مقدمة مسلسل «يوم آخر» الذي تم انتاجه عام 2003، وشكلت الأغنيات والموسيقات الأخرى رحلة متنوعة في المشاعر بين الحنين والسعادة والشجن والتأمل.



كما عبر خاجة عن سعادته بأن يشهد هذا العمل النجاح بمكوناته التي ترتكز على العمل الجماعي عوضا عن الأسماء الفنية الكبيرة.

وتابع: هذا هو الخط الذي ترتكز عليه «سين» بالاستثمار في الطاقات الشبابية بما يحملونه من إبداع ظاهر وكامن، فكان بذلك كل الفنانين المشاركين بالعمل عزفا وغناء وتصميما نجوما للعمل، بقيادة المايسترو القدير د.خالد نوري الذي أتقن قيادة الفرقة، كما أتقن قيادة الجمهور في بعض مواضع الحفل غناء وتصفيقا ليكون أحد عناصر نجاح هذا الحفل الذي تم تقديمه على مدى 3 ليال، شهد كل منها بعض التغيير في أدوار المغنيين، مفسحا فرصة إضافية للفنانين.



وتخلل تقديم العرض بعض اللفتات الجميلة في فترات الاستراحة مثل قيام هيئة قطر للسياحة بتكريم كوكبة من الفنانين القطريين في العرض الأول، وهم: عبدالعزيز جاسم، رحمه الله، والذي ناب عنه ابنه جاسم، وغانم السليطي، وغازي حسين، وفالح فايز، وهدية سعيد، وصلاح الملا، وسعد بخيت أبطال مسلسل «فايز التوش» الذي تم عرضه ضمن فقرات الحفل، مع تقديم وجبة من المعلومات الثقافية المتصلة بالأعمال التي شملها العرض وبخاصة الكويتية منها، ومنها بيان الدور الكبير للمبدع الكويتي الراحل يوسف ناصر، رحمه الله، الذي توفاه الله الأسبوع الماضي، والذي يعرفه الكثيرون بصفته شاعرا مميزا، في حين يجهل الكثيرون أنه قام بتلحين مجموعة من الأعمال التلفزيونية الراسخة في الذاكرة والتي تم تقديمها في العرض مثل أغنيتي «خرج ولم يعد» و«خالتي قماشة».



وتقدم خاجة بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إتمام وإنجاح هذا العمل، وهم هيئة قطر للسياحة وشركة بريميوم انترتينمنت لدعوتهم وتنظيمهم الحفل، ولكل أعضاء طاقم العمل من الفنانين والتقنيين والإداريين، وللجمهور الذي أضفى بتجاوبه وتفاعله قيمة فنية للعمل، واعدا إياهم بتقديم مفاجأة فنية واعدة تليق بذائقتهم الرفيعة قريبا!