مبارك الخالدي



يستهل منتخبنا الأولمبي في الـ8 مساء اليوم مشواره في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وذلك عندما يلتقي على ستاد جابر الدولي منتخب تيمور الشرقية في افتتاح منافسات المجموعة السادسة التي تشهد أيضا لقاء ثانيا يجمع العراق مع منتخب مكاو على ستاد نادي الكويت في الـ 6 مساء، حيث يتأهل إلى النهائيات أصحاب المركز الأول في المجموعات وأفضل 4 ثوان على مستوى القارة.



ويسعى منتخبنا الأولمبي لتحقيق الفوز مع بداية مشواره لما لذلك من أثر معنوي لتعزيز الثقة ورفع سقف طموحاته في التأهل، خصوصا إذا ما اقترن بعدد وافر من الأهداف، والذي قد يفرض نفسه لحسم الموقف من الصدارة والتأهل لاحقا.



وقد استعد «الأزرق الأولمبي» جيدا لخوض التصفيات، حيث أقام عدة تجمعات داخلية وخارجية بدأت بالمشاركة في بطولة ودية أقيمت في الدوحة ثم أقام معسكرا في سلوفينيا لعب خلاله مباراتين، إذ خسر من منتخب أوكرانيا 0-2، ومن منتخب أيرلندا 0-3 في مباراة لم تكتمل، كما أقام معسكرا في الهند لعب خلاله مباراتين تعادل مع البحرين 1-1 وفاز على ميانمار 1-0.



واختار الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة البرتغالي ايميليو بيكسي قائمة 23 لاعبا تضم أفضل العناصر مهارة وخبرة، وهم: عبدالرحمن كميل وسلمان البوص وخالد صباح ويوسف الحقان وعبدالرحمن الديحاني وعبدالرحمن الفضلي وعبدالعزيز ناجي وفيصل الشطي ومهدي دشتي وعثمان الدوسري وحسين اشكناني وبدر المطيري وسلمان العوضي وبندر السلامة وطلال القيسي وفهد الفضلي وسلطان الفرج وضاري العتيبي ومحمد الراشد وطلال الحجرف وحمد الطويل وفهد العازمي ومحسن فلاح، فيما يفتقد منتخبنا لجهود الثلاثي: ابراهيم كميل وعبدالرحمن الشرهان وعبدالله العنزي للإصابة.



العراق ومكاو



وتسبق اللقاء المباراة التي تجمع العراق مع مكاو، ويرجح عاملا الخبرة وجودة اللاعبين كفة المنتخب العراقي كمنافس قوي على حجز بطاقة التأهل المباشرة.