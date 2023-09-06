هادي العنزي



ألغى الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي الصليبخات برئاسة حمود ماجد المعسكر التدريبي المزمع إقامته في القاهرة خلال فترة التوقف الدولي، وذلك نظرا لعدم قدرة 4 من اللاعبين على مرافقة الفريق لظروف خاصة، في المقابل سيلعب الفريق 3 مباريات ودية خلال الفترة الحالية تحضيرا لاستئناف دوري زين للدرجة الأولى.



وذكر ماجد أن فترة التوقف الطويل من شأنها إلحاق الضرر بجميع الفرق المشاركة في بطولتي الدوري بدرجتيه الممتازة والأولى. وقال لـ «الأنباء»: «ربما يختلف الأمر بالنسبة للصليبخات، حيث نكاد نكون المستفيد الأكبر من فترة التوقف الحالية، لكن الحال مختلف تماما للفرق الأخرى، خاصة تلك التي أقامت معسكرات تدريبية خارجية قبل انطلاق الموسم، ونأمل استئناف الدوري بأقرب وقت ممكن».



وأشار إلى أن فريقه يفتقد لجهود عدد من اللاعبين المهمين، من بينهم المحترف الأنغولي ديفيد لإصابته بتمزق في العضلة الأمامية، والظهير الأيمن شاهين العلي، ونأمل أن يتعافى المصابين خلال فترة التوقف ليعود الفريق بأفضل صورة ممكنة، مشيدا بالتزام اللاعبين بالتدريبات اليومية، وروحهم العالية، وحرصهم على اتباع كل تعليمات الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي أنتونيو ميراندا.