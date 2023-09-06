مبارك الخالدي



أجمع مدربو المنتخبات المشاركة في المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة على صعوبة المهمة، حيث قال مدرب منتخبنا الأولمبي البرتغالي ايميليو بيكسي: «نرحب بكل الفرق المشاركة في الكويت ونتمنى لهم طيب الإقامة ونشعر بالفخر لاستضافة هذا الحدث المهم والذي سيمنح الكويت صورة مشرفة».



وأضاف: «استعداداتنا كانت جيدة وتم تجربة العديد من اللاعبين وفق استراتيجية اتحاد الكرة لتطوير هذا المنتخب ليكون رافدا للمنتخب الأول، وهذا هو السبب في إجرائنا العديد من التغيرات لكننا الآن جاهزون ونطمح للعلامة الكاملة وثقتنا كبيرة في لاعبينا ومقدرتهم على تحقيق الهدف المنشود». بدوره، قال اللاعب عبدالعزيز ناجي، إن معنويات الفريق عالية وهدفنا البطاقة الأولي في التصفيات.



من جانبه، قال مدرب منتخب العراق الأولمبي راضي شنيشل: «نشكر الكويت والاتحاد الكويتي على الترحيب والاستضافة المميزة»، مضيفا أن المجموعة متوازنة وكل المنتخبات لديها حظوظ متساوية للتأهل، وليس هناك منتخب سهل، وقد كانت استعداداتنا جيدة ولدينا نخبة من اللاعبين المميزين، ومنهم محترفون في الخارج، ونأمل أن يتأهل العراق والكويت معا إلى النهائيات في قطر.



وانتقد شنيشل نظام التصفيات، واعتبر انه غير منصف للعديد من المنتخبات التي استعدت بشكل جيد، إذ إن التأهل وذلك بسبب نظام التصفيات من نصيب منتخب واحد.



أما مدرب تيمور الشرقية بارك سوي تاي فقال: «مهمتنا صعبة ونأمل أن نقدم مستوى يحقق طموحات اللاعبين»، لافتا إلى أن التحضيرات كانت منذ



3 أشهر لخوض هذه التصفيات».



ووافقه الرأي مدرب منتخب مكاو تشو يونغ يونغ الذي قال إن المجموعة صعبة للغاية بتواجد الكويت والعراق صاحبي التاريخ، وانه سيسعى للاستفادة من هذه التصفيات، إذ إن لاعبينا صغار السن ويفتقدون الخبرة الكافية، وهذا ما نأمل الحصول عليه من هذه المشاركة.