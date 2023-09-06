يعقوب العوضي



غادرت بعثة حكام كرة اليد إلى سلوفينيا فجر اليوم بعد نهاية القسم الأول من المعسكر الاستعدادي الذي أقيم في كرواتيا وتخللته إدارة 77 مباراة ودراسة التحديثات الأخيرة على قوانين كرة اليد العالمية بالإضافة إلى حصول الحكام المشاركين على فرصة دراسات نظرية وعملية لتطبيق التوصيات الأخيرة المقرة من الاتحاد الدولي للعبة على القوانين المختلفة.



وقد باشر الحكام عقب وصولهم إلى سلوفينيا استعداداتهم من خلال تلقي المحاضرات النظرية من المحاضرين الدوليين ديفيد وبوجان من سلوفينيا والتي شملت العديد من التحديثات القانونية.