عبدالعزيز الفضلي

اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية 18 شركة لتقديم الأطعمة والوجبات الغذائية للطلبة من خلال المقاصف المدرسية للعام الدراسي الجديد 2024/2023.

جاء ذلك في كتاب وجهته الهيئة لوكيل وزارة التربية وتلقت «الأنباء» نسخة منه والذي جاء فيه: «تهديكم الهيئة العامة للغذاء والتغذية أرق التحيات وأطيب التمنيات لكم بدوام الصحة والعافية، وبناء على التعاون المشترك بين قطاع الأنشطة الطلابية وقطاع تغذية المجتمع بالهيئة العامة للغذاء والتغذية نرفع لسيادتكم أسماء الشركات المعتمدة لمشروع تطوير المقاصف المدرسية لعام 2024/2023 بالأصناف المعتمدة من قبلنا وهي كالتالي: كافتيريا ومعجنات الشويخ، شركة روافد للتجارة العامة المتطورة للصناعات الغذائية، شركة فوودنا المتحدة للتجارة العامة والمقاولات لوفات، الشركة الكويتية للألبان، شركة المرطبات التجارية، الشركة الكويتية أمريكانا، مصنع أقوات، شركة العيد للأغذية، شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، الشركة المتحدة للمرطبات، شركة الألبان الكويتية، مخبز الفيصل، شركة البستان الخليجي، شركة بي ان للتجهيزات الغذائية، شركة ماي باي للفطائر والمعجنات والحلويات، شركة لايت فيدز للتجهيزات الغذائية، الشركة الكويتية للطيران كاسكو، مصنع المخابز الوطنية لتصنيع المعجنات والحلويات (وافر).