أعلن مدير عام البلدية بالتكليف سعود الدبوس اليوم الأربعاء، إقرار تفعيل كود البناء الخليجي بشكل استرشادي لمدة ثلاث سنوات لحين تطبيقه فعليا.

وقال الدبوس في بيان صحافي، إن كبار مسؤولي البلديات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقروا كود البناء خلال الاجتماع ال39 للجنة البلديات الخليجية الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي (اون لاين).

وأضاف أن مذكرة أعدت بذلك الشأن سترفع إلى الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لاعتمادها.

وأوضح أن الاجتماع ناقش دراسة مقدمة من الدول الأعضاء في اللجنة حول سكن المدن العمالية ورفعها من قبل كبار مسؤولي البلديات لاقرارها.

ولفت إلى أن دولة الكويت ممثلة في البلدية سبق أن أعدت دليل إدارة النفايات الصلبة وتم اعتماده ضمن الأدلة الاسترشادية إذ شمل زيادة المسطحات الخضراء في الكويت وتطوير حديقة بلدية الكويت والساحات الخضراء في منطقة المباركية وتحسين جودة الهواء للحد من التلوث البصري والسمعي.

وذكر أن الدليل شمل أيضا المحافظة على الهوية المعمارية التاريخية في الدولة وتحديد المباني الأثرية والدراسة التراثية استنادا على دليل المحافظة على التراث العمراني والبيئة الطبيعية في المناطق الحضرية.

وبين أن الدليل ركز على الاشراف على تنفيذ دراسة وتصميم لمباني البلدية الرئيسية وفقا لاشتراطات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمنظمة الدولية (اليونسكو) وأهداف خطة التنمية المستدامة لكويت جديدة 2035.

وأفاد بأن الدراسات المنجزة في مجال الأدلة الاسترشادية جاءت تنفيذا لقرارات الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون وبناء على التوصيات الصادرة لكبار مسؤولي البلديات مثمنا ما نفذ من خطوات تنفيذية للعمل بالأدلة الاسترشادية المعتمدة.