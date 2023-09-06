عاطف رمضان

اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، عن قيامها بتوزيع الدفعة الحادية عشر من (N3) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 281 قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 23/10/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 7 و 10 سبتمبر 2023 وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 13 سبتمبر 2023 .

وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح الصحافي عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعه صباحاً ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 11/9/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفيما يلي أسماء المواطنين :

0001 علي لهاوه مرتع العازمي

0002 قتيبه يوسف عبدالعزيز السلطان

0003 خالد فلاح سالم عوض

0004 فلاح سالم سليمان المطيرى

0005 فهد نصار صنهات العازمي

0006 عبدالرحمن حسين عبدالرحمن عناني

0007 نادر مرزوق مرضى العازمي

0008 فيصل مساعد محمد غريب

0009 احمد راشد حميد المطيرى

0010 محمد ضحوى دخنان الغريبه

0011 عبدالعزيز سعود عايش الجويسري

0012 يوسف غانم ذياب المطيرى

0013 سالم هادى مطلق شريم العازمى

0014 عبدالرحمن حماد محمد العجمي

0015 حمدان حمد ابراهيم ضويان

0016 فالح مبارك سالم العازمى

0017 خالد شبيب مفرج المطيرى

0018 غانم سعد غانم مفتاح

0019 جراح صالح جابر المرى

0020 مشاري مطر ادهام الزيد

0021 ضاري حسين علي الغريب

0022 نواف على خالد الزعبى

0023 خالد محمد عبدالله الحوطي

0024 محمد عوينان مشلح المطيرى

0025 سحمى حاضر مفرح السبيعي

0026 ناصر عبيد حجى الرشيدى

0027 احمد زيد عبدالحسين الزيد

0028 على محسن على الحربي

0029 خالد عبدالله جاسم العبدالهادي

0030 حسين عباس رضا مراد

0031 حسن عبدالرحيم حسن السويدي

0032 بدر مويسان فاضى العتيبى

0033 صلاح راشد رشيد الشدقم

0034 جزاء سالم ناصر مبارك

0035 بدر غليفص بطاح العازمي

0036 عبدالله جاسم احمد الكندري

0037 فالح مسلط فالح العجمي

0038 متعب حسن غريب العجمي

0039 اسماعيل غلوم جوهر سالم

0040 عبدالكريم نايف قبلان الرشيدى

0041 احمد ابراهيم حاجي عباس حسين

0042 فالح سالم منصور العازمي

0043 عبدالله مبارك مترك الدوسرى

0044 خالد محمد راشد صغير العجمي

0045 سعد راجح عبدالله البوص

0046 تركى مبارك مترك الدوسرى

0047 ثامر سمير الاسود الرشيدى

0048 مشعل بدر احمد الربيعان

0049 عايض سعد فراج السبيعي

0050 محمد سعد فراج السبيعى

0051 سعود عويد محمد الرشيدي

0052 نادر مبارك فهيد العازمي

0053 عوض عبدالله مبارك العازمى

0054 خالد مناور عواد العازمى

0055 محمد على سالم محمد

0056 حسين على احمد القلاف

0057 عبدالله مساعد حمود عبدالوهاب

0058 عبدالله غازى عبدالله الشريف

0059 عادل وسمى عيد العازمي

0060 فايز فالح سعدون العازمى

0061 مبارك سعد دعسان العازمى

0062 سالم حمد فالح وسمى

0063 رائد عبدالهادى قحيصان المياس

0064 حسن احمد حسين البلوشى

0065 نجم احمد نجم ابوغيث

0066 فهد عشوي مطلق السبيعي

0067 مرزوق فلاح سالم العازمي

0068 عذبى خالد عايض العتيبي

0069 ثامر سلمان شبيب العازمي

0070 سامى راشد فلاح العازمي

0071 عايد عيد جبر الهاجرى

0072 براك منصور فهد السبيعى

0073 علي عبدالله ابراهيم علي

0074 مرزوق شافى غازى المطيرى

0075 احمد ملفي حمود الرشيدي

0076 منصور سعد مطلق السبيعى

0077 خالد محسن مازن العتيبى

0078 مهنا عبدالله مسفر الحيانى

0079 سعد ياسين حماد عمار

0080 فلاح تنى فلاح الدوسري

0081 نواف عايض سعد الهاجرى

0082 سعود مران رجيبان الحربى

0083 احمد سيف الله علي تركى ويس

0084 راشد حمد جارالله المرى

0085 هانى محمد عبدالله الشعيب

0086 فهاد فيصل رسمان مبارك

0087 حامد سعد علي الحبيني العازمي

0088 مساعد فهد سعود العجمى

0089 سعود ذياب سعود العازمى

0090 محمد جزاء عفار العتيبى

0091 على مهل عبدالله الهاجرى

0092 راضى مجحم راضى العازمى

0093 زيد عبدالله موسم الديحاني

0094 بندر محمد على الخالدى

0095 محمد منصور عماش الشلاحى

0096 فيصل فلاح ناصر العازمى

0097 عبدالله سعيد عوض العتيبي

0098 عبدالعزيز سعود مجبل الحسيني

0099 ماجد ناصر محمد الجفيره

0100 محمد صالح سالم العجمي

0101 نواف رميح تركى المطيرى

0102 طلال بدر يعقوب النجار

0103 حمد مبارك مطلق حرقان

0104 عايد مبارك عايد المحجان

0105 محمد ساير عبدالرحمن المطيري

0106 عبدالله ذيب بقان العنزي

0107 خالد جابر سعد الهاجرى

0108 فهد ناصر فالح الدويك

0109 حسين عبدالله صباح الفضلى

0110 محمد فلاح سلمان العجمى

0111 محمد ماضي سالم العازمي

0112 محمد خلف سعود الحميدي

0113 حمد وعلان حربي اللميع

0114 ناصر مرزوق سعد الحبيني

0115 علي محسن علي العجمي

0116 راشد محمد معيض العازمي

0117 ناصر مضيان محمد المضيان

0118 محمد محسن محمد العجمي

0119 على محمد صنهات العصيمى

0120 بندر فيحان فلاح المطيرى

0121 عبدالرحمن حمود راجح القحطاني

0122 زيد فهد صقر الزعيبي

0123 محمد عواد مسباح العازمي

0124 خالد جزاء عفار العتيبي

0125 مهلهل خالد حمود المضف

0126 بدر عبدالعزيز رومى سلطان

0127 عايض صقر جمعان العازمى

0128 محمد جاسم على اشكنانى

0129 حمد جلوي غنام العازمي

0130 عبيد عصفور فهد العجمي

0131 عيد هنى سعدان الرشيدى

0132 محمد سعيد مسيعيد المطيرى

0133 فيصل صباح خالد الصواغ

0134 مصبح سعد رغيان العازمي

0135 محمد دغيم حماد العازمي

0136 علي ناجي مناور نزهان المطيري

0137 على محسن صالح المرى

0138 احمد على راضى العازمي

0139 ثامر هادى ثامرالعازمى

0140 طلال راشد محمد الضبيب العازمى

0141 صقر خالد بداح الصانع

0142 خالد فلاح مفلح السبيت

0143 محمد حمود محمد الرشيدى

0144 خالد وليد حماد العبيد

0145 سلطان سيف حصين الهاجرى

0146 نواف فلاح هجاج العازمى

0147 بدر ناصر على مطلق

0148 حسين غزاي جاسي العازمي

0149 سعد مرزوق سعد المطيرى

0150 خالد ساري مرزوق العازمي

0151 خالد مشعل ثويني سهو الخالدي

0152 احمد نافل عوض المطيري

0153 خالد وليد احمد الشطي ووالدته

0154 نايف مفرج نصار الشريعان

0155 بدر يوسف على مراد

0156 احمد عبدالعزيز عبدالله حسن

0157 عادل منصور عيد البراك الرشيدي

0158 بدر ناصر على الدوب

0159 خالد صالح سعد المقهوى

0160 محمد احمد عبدالرضا سليم

0161 فهد على فهد الرشيدى

0162 نايف خالد نايف الهاجرى

0163 نايف فالح دليم العازمي

0164 فواز منير سالم العازمي

0165 فهد عبدالله سلطان المالكي

0166 حسين حسن محمد الصفار

0167 محمد فالح على الدماك

0168 صالح راشد صالح مرعى

0169 عادل سعيد محمد المطيرى

0170 محمد فالح متروك العازمي

0171 عقيل عدنان حسين رجب

0172 جابر سالم جابر الجعيدى

0173 محمدعلي عيد العنزي

0174 نواف علي خلف الحربي

0175 زيد خالد زيد مسيلم الرشيدي

0176 منصور بداح ناصر عبدالله الرشيديه

0177 خالد عبدالرحمن حمد الصالح

0178 شافي سعد شافي الهاجري

0179 سعدي سعود حثلين الرشيدي

0180 عبدالله محمد بن مانع المهيد

0181 فيصل هزاع عبدالله المطيري

0182 حسين صالح محمدالعجمي

0183 مشارى تركي مضحي المطيري

0184 على صالح محمد العجمى

0185 جاسم محمد على شعبان

0186 محمد حمود محمد العراده

0187 طلال حمد مطلق العازمي

0188 شبيب سعد شبيب الرشيدي

0189 مشعل مطر زيد المطيري

0190 خالد عايض مبارك الصنوين

0191 فلاح عبدالله غنام المطيرى

0192 فهد عبدالله غنام المطيرى

0193 وليد خالد مرزوق العازمي

0194 محمد عدنان حسين رجب

0195 مفلح حمد مطلق صالح

0196 مانع عبدالله مانع العازمى

0197 محمد ملحم مرداس العجمى

0198 مبارك حنيف سند الهاجرى

0199 فيصل سالم فلاح ثويب

0200 راشد صليهم محسن العجمي

0201 احمد اكياد زعل الظفيري

0202 جاسم محمد صالح الضرمان

0203 فراج جارالله فهد العجمى

0204 ماجد فالح محمد عبود العازمي

0205 نايف متاعب متعب العازمي

0206 نواف متاعب متعب العازمي

0207 محمد يوسف سعود الهولى

0208 صالح محمد خلف العازمي

0209 سارى على عبدالله العيبان

0210 ابو طالب احمد محمد الملا

0211 راشد فهد حجاب الدوسرى

0212 عبدالعزيز احمد على الصواغ

0213 سعود سعد مرزوق المطيرى

0214 ناصر داود سليمان الزامل

0215 موسى بركه جبر النومس

0216 سعد محمد فهد العجمي

0217 فهد سعد على شحيتاوي العازمي

0218 مشعل راشد مبرك البواردي العازمي

0219 صباح مرزوق رويتع ارخيت

0220 سعود عبدالله هادى العجمى

0221 وليد خالد هجاج فراج

0222 سلطان عوض ساري المطيري

0223 عيسى عواض عبدالله الرشيدي

0224 نواف براك فهيد العجمي

0225 ثامر ردن ثامر المطيرى

0226 عبدالله طلق علي العتيبى

0227 حزام سلطان محمد العجمي

0228 مرضى حبيب سعيد محمد

0229 خالد حمد صالح المري

0230 احمد رزقان فريح الرشيدي

0231 طلال مرزوق عيد عقاب العازمي

0232 راشد مصبح على العازمى

0233 احمد عايض مبارك العازمي

0234 خالد مناور فالح العنزي

0235 علي عيد حمود العتيبي

0236 عبدالله صالح حسين العتيبي

0237 غانم شخير فالح العازمي

0238 فايز راشد مناحي العتيبي

0239 جابر مزيد فالح الرشيدي

0240 محمد خالد شليل بشير

0241 عبدالعزيز سلمان فهد الدوسرى

0242 مبارك حسين برجس المثلا

0243 عبدالله ماجد عوض المطيرى

0244 خالد محمد خالد المطيرى

0245 على ابراهيم حاجى عباس

0246 احمد عايض مسفر العازمى

0247 فيصل محمد فاهد العتيبي

0248 احمد فهد صالح الدعيج

0249 محمد هادى مطيع العجمى

0250 سعود ارتيبان فارس الجوير

0251 فهد يوسف خلف الحماد

0252 رياض سعد عبدالله القديرى

0253 احمد حسن حسين الجدى

0254 عبدالله محمد هذال القحطانى

0255 سعد حمد صدعان الصوابر

0256 بندر هادى جبران القحطانى

0257 على رميح تركى المطيرى

0258 علي احمد عباس العجمي

0259 بدر مجبل نوار العازمي

0260 خالد مانع عبدالهادي العجمي

0261 عبدالله عبدالرضا حسن رضا

0262 عبدالهادي عبدالرضا حسن رضا

0263 سعد طلق سعد العازمي

0264 احمد عبدالله محمد الفويطر

0265 ماجد عبدالله موسم الديحاني

0266 خالد علي محمد الهاشمي

0267 نواف عبدالله نجم الحميدان

0268 نايف احمد صالح النويف

0269 عبدالعزيز عبدالكريم ذياب المطيري

0270 جابر احمد على الحداد

0271 عامر صالح سعيد مبارك

0272 عبدالهادى علي عبدالهادي العجمي

0273 ناصر عبدالله عواد الردينى

0274 فواز عيد خلف البرازى

0275 نايف احمد نايف عويهان

0276 سالم حمد مبارك اشقير

0277 مشعل شافى شويمى السبيعى

0278 مبارك سعد مبارك ارشيد

0279 عادل سعد فهد العازمي

0280 محمد عبدالله مصلح الشلاحى

0281 عبدالله بندر عبدالله يوسف