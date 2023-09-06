سيعمل 24 ساعة لتقديم خدمة السداد من خلال الدفع "كي نت"

عبدالله الراكان

كشف وكيل وزارة المواصلات بالتكليف د. احمد المجرن، بأنه تم الربط الآلي مع وزارة الداخلية لتحصيل مستحقات الوزارة لدى الوافدين.

وقال المجرن في تصريح صحافي اليوم الأربعاء: بعد التنسيق مع وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية تم الانتهاء من عملية الربط الآلي بين الوزارتين.

وبين المجرن بأن عملية الربط بين الوزارتين تمت في شكل سلس دون وجود عراقيل او عقبات تعطل الربط بين الجهتين، كما أنها أنجزت في وقت قياسي،مؤكدا أنه بعد تفعيل عملية الربط مع وزارة الداخليه يكون قرار تحصيل مستحقات و مديونيات الوزارة للوافدين المغادرين قد دخل حيز التنفيذ وعليه يتوجب على المشتركين المستفدين من الخدمات المقدمة ضرورة التأكد من عدم وجود مستحقات ماليه للوزارة قبل إنهاء إجراءات السفر حتى لا تتعطل اجراءات سفرهم.

وأكد المجرن بأن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بحث الجهات الحكوميه على تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ عليها من الضياع.

وتابع: بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بتسهيل اجراءات تحصيل المستحقات في المطار الكويت الدولي تم اليوم افتتاح مكتب خدمة العملاء لتحصيل المستحقات المترتبة على الوافدين نظير الخدمات التي تقدمها للمشتركين (الوافدين) في مطار الكويت الدولي (T 1) والذي سيعمل 24 ساعة لتقديم خدمة السداد من خلال الدفع كي نت ( KNET ) .

وفي ختام التصريح اشاد المجرن بالجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها المختصين في الوزارتين لاتمام عملية الربط بين الوزارتين والتي تم من خلالها الربط بشكل انسيابي دون وجود عراقيل.