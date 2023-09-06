بناء على توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة الداخلية لتحصيل المديونيات المستحقة على الاجانب للدولة قبل مغادرة البلاد، أعلنت وزارة الداخلية عن البدء بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الاجانب لوزارة العدل قبل مغادرة البلاد ابتداء من يوم غد الخميس.

‏واضافت انه يتوجب على كل اجنبي يرغب في مغادرة البلاد ايا كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد المديونيات المستحقة عليه وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أو تطبيق "سهل".

‏وأهابت وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام حيث أنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.