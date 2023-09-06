صدر مرسوم بترقية 53 إلى درجة سفير ووزير مفوض. وجاء في المرسوم:

مادة أولى

يرقى من درجة وزير مفوض الى درجة سفير كل من:

عبدالناصر مسفر مبارك الرشيدي

عبدالله علي عبدالله اليحيا

خليفة محمد خليفة الخرافي

منصور خالد احمد العمر

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز البشر

حمد علي هزيم الهزيم

بدر عبدالله ناصر المنيخ

طلال خالد سعد المطيري

علي سالم نهار الذايدي

فاضل حيدر سعود الحسن

غازي حامد رشيد الفضلي

ناصر صقر علي الغانم

مشعل احمد محمد المنصور

حمد سليمان مشعان المشعان

طلال سليمان سالم الفصام

زياد فيصل عبدالله المشعان

محسن عبيد جديع العجمي

مادة ثانية

يرقى من درجة مستشار الى درجة وزير مفوض كل من:

عادل احمد حمد المراغي

صباح ناصر حمود الصباح

أميرة عبدالله محمود الدشتي

نواف محمد عبدالله الموعد

عبدالله عايض عبدالله العتيبي

محمد راشد ناصر النعيمي

فيصل جزاع زبن المطيري

محمد علي جاسم الشملان الرومي

خالد سلمان مبارك الخرينج

عبدالعزيز سعود محمد القدفان

نواف ضيدان أبوشيبة

تركي خالد حمد المكراد

محمد طارق علي العريفان

خالد حمد فارس الخالدي

حمد فيصل حمد الملا

نائل عبدالله حمد الهين

خالد راشد عواد العازمي

ناصر صباح مشرف الخالدي

مهدي مسفر محمد العجمي

يوسف عبدالله صالح التنيب

متعب جزاء مبارك العصيمي

خالد مبارك مرزوق الحصم

هاني خلف مساعد الحماد

مبارك سعد راجح الهاجري

وليد محمد عثمان الموسى

طارق جاسم اسماعيل الياسين

د.طلال زيد عبدالله العازمي

فيصل غازي عبدالله العنزي

خالد وليد احمد الوزان

مبارك محمد طريم السمحان

محمد فهد وحش الزعبي

عادل صالح عبداللطيف السريع

مشاري يوسف محمد النيباري

رفاعي عواض رفاعي المطيري

محمد راشد محمد العميري

عبدالله ناصر محمد العبيدي

مادة ثالثة

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.