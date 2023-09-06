أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري اليوم الأربعاء، جاهزية مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) لاستقبال 31 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجديد 2024/2023 والذي يضم أكبر عدد من التجمع الطلابي.

وقال الظفيري في تصريح صحافي عقب جولة تفقدية لعدد من الكليات بدأت من كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم وكلية العلوم الحياتية وكلية الصحة العامة ان هذه الاستعدادات تهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية وتربوية متكاملة لطلبة جامعة الكويت.

وأعرب عن شكره لجميع العمداء والعمداء المساعدين والمديرين الإداريين على جهودهم المبذولة لتذليل جميع العقبات لما فيه خدمة الصالح العام لطلبة وطالبات الجامعة المستجدين والمستمرين ولجميع مرتادي الجامعة.

وثمّن الظفيري دور الجهات المعنية المساهمة في تسهيل حركة المرور للدخول والخروج من مدينة صباح السالم الجامعية بطريقة انسيابية وتطبيق لوائح الأمن والسلامة.