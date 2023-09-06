تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب د. مبارك الطشه باقتراح برغبة بإنشاء طريق سريع متعدد الحارات لربط مدينة المطلاع مع الدائري السادس واستحداث المزيد من المداخل والمخارج بها، قال في مقدمته: رغم مرور أعوام على انطلاق أعمال البناء والإعمار بمشـروع مدينة المطلاع، إلا أن بعض ضواحي المدينة ما زالت تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية كالمياه والكهرباء والصـرف الصحي، فضـلاً عن مشكلات النظافة وإنارة الشوارع، وما يزيد معاناة السكان أيضـاً قلة المداخل والمخارج، والطرق التي تربط المدينة بالمناطق القريبة، الأمر الذي يضـطرهم إلى قطع مسافات طويلة للوصول إليها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إنشاء طريق سريع متعدد الحارات في الاتجاهين بطول ستة كيلو مترات تقريباً لربط مدينة المطلاع مع الطريق الدائري السادس السريع، يبدأ بمحاذاة «سليل الجهراء» وينتهي في الضاحية «12» بالمدينة، واستحداث المزيد من المداخل والمخارج في مدينة المطلاع على الطرق الرئيسة القريبة.