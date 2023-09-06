وقعت جمعية الهلال الأحمر مع مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية اتفاقية تعاون لدعم الشعب السوداني اليوم الاربعاء.

وقالت الأمين العام للهلال الأحمر مها البرجس، في تصريح مشترك لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت، عقب توقيع الاتفاقية، ان الهلال الأحمر الكويتي سيقدم وفقا للاتفاقية تبرعا بقيمة مليون دولار امريكي لمساعدة المتضررين من النزاع المسلح في السودان.

وأضافت ان هذا التبرع مخصص للمساعدات الاغاثية والطبية وسيتم إيصالها للمحتاجين في السودان بالتعاون مع مركز الملك سلمان للاغاثة معربة عن تطلعها لأن تكون هذه الاتفاقية نواة لمزيد من التعاون الثنائي بين الجانبين.

وتقدمت البرجس بالشكر لسفارة دولة الكويت في الرياض على ما بذلته من جهود وتسهيلات لإبرام الاتفاقية.

وشهدت الاتفاقية التي وقعها من الجانب الكويتي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس ومن الجانب السعودي مساعد المشرف العام للشؤون الادارية والمالية في مركز الملك سلمان الدكتور صلاح المزروع حضور سفير دولة الكويت لدى السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الصباح.