

الدوحة - فريد عبدالباقي



يستهل المنتخب القطري الأول لكرة القدم أولى مبارياته الودية ضمن أجندة FIFA Day، لشهر سبتمبر الجاري، حيث يلتقي نظيره الكيني في الـ 6:15 مساء اليوم على ستاد الجنوب المونديالي، هو أول ظهور لمنتخب قطر خلال الموسم الجديد، بعد مشاركته الأخيرة في بطولة الكأس الذهبية والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا هذا الصيف.



ويتطلع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش الوقوف على مستوى لاعبي منتخب قطر، حيث يخوض ودية أخرى أمام منتخب روسيا مساء 12 سبتمبر الجاري، بجانب خوضه الشهر المقبل، البطولة الدولية والودية في عمان، بمشاركة منتخبات الأردن وإيران والعراق.



وحرص كيروش على الاستعانة بأصحاب الخبرات في صفوف العنابي بعد استبعاده العديد من نجوم نادي السد خلال بطولة الكأس الذهبية لارتباطهم بالمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية التي أقيمت مؤخرا في السعودية، ويأمل كيروش الوصول إلى التشكيلة المناسبة لخوض غمار التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، حيث أوقعته القرعة ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبنا الوطني «الأزرق» والهند، والفائز من مواجهة الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا، على أن يبدأ المنافسة بمواجهة الفائز من أفغانستان ومنغوليا في الدوحة يوم 16 نوفمبر المقبل، ثم يحل ضيفا على المنتخب الهندي يوم 21 الشهر نفسه، بالإضافة إلى استعداده لخوض غمار نهائيات كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 12 يناير و10 فبراير 2024.



هذا، وأعلن نادي السد، رسميا انتقال مدافعه المغربي رومان سايس لصفوف فريق الشباب السعودي، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.



وبدأ السد في البحث عن محترف تحت السن قبل غلق باب الانتقالات الصيفية 17 الجاري، ليقوم بقيده بديلا للبرازيلي جيوفاني هنريكي «تحت السن»، الذي تعاقد معه في انتقالات الصيف، ولكنه تعرض للاصابة قبل بداية الموسم.



إلى ذلك، اقترب النادي الأهلي من إبرام صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع المحترف الألماني لنادي باريس سان جرمان الفرنسي يوليان دراكسلر، ليكون بدلا من الجزائري سفيان هني، الذي يغيب عن الفريق منذ بداية الموسم لإصابته بشرخ في القدم.



من ناحية أخرى، تعثرت صفقة انضمام المغربي أشرف بن شرقي إلى صفوف الريان بسبب مغالاة لاعب الجزيرة الإماراتي السابق المالية، رغم اجتيازه الكشف الطبي بنجاح في مستشفى سبيتار بالدوحة، ويمتلك بن شرقي العديد من العروض الاحترافية، أبرزها من ناديي الوداد البيضاوي المغربي وسانتوس البرازيلي. وما زالت إدارة النادي القطري تبحث عن بديل للمغربي سفيان بوفال الذي يغيب عن الريان حتى نهاية العام الحالي.