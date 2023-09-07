

تراجعت قيمة نادي مان يونايتد الإنجليزي في بورصة نيويورك بأكثر من 700 مليون دولار، أول من أمس، بعد تقرير إعلامي بريطاني أفاد بأن المالكين أوقفوا خطط بيع النادي.



وذكرت صحيفة «ديلي ميل» الأحد أن مالكي يونايتد، عائلة غلايزر، أخرجوا النادي من السوق بعد فشلهم في جذب عرض يلبي السعر المطلوب. وأدى هذا الاعلان الى انخفاض القيمة السوقية للمجموعة بنسبة 18.22% في يوم واحد، وهو أكبر انخفاض للإدراج في جلسة واحدة منذ الاكتتاب العام في عام 2012. ووفقا للصحافة البريطانية، فإن العارضين الرئيسيين لشراء النادي الملياردير البريطاني جيم راتكليف الذي أسس شركة الكيماويات العملاقة إنيوس، والمصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، قدما عرضين قدرا من خلاله قيمة يونايتد بنحو خمسة مليارات جنيه استرليني، أو ما يوازي 6.3 مليارات دولار. وتمتلك عائلة غلايزر نحو ثلثي رأس مال النادي وجميع حقوق التصويت تقريبا.



وتبلغ القيمة السوقية ليونايتد حاليا 3.15 مليارات دولار، أي أقل من نصف السعر المطلوب البالغ 7.5 مليارات دولار والذي حددته عائلة غلايزر للنادي.