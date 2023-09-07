خاطب مسؤولو النادي الأهلي نظراءهم في منتخبات مالي وجنوب أفريقيا وتونس لمحاولة استعادة نجوم الفريق بيرسي تاو وأليو ديانغ وعلي معلول بفترة كافية قبل لقاء السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الذي سيقام 15 سبتمبر الجاري بالسعودية.



ويخوض الثلاثي المحترف مواجهات الجولة الأخيرة في تصفيات أمم أفريقيا، حيث تستعد مالي لمواجهتي جنوب السودان ثم مع كوت ديفوار وديا يومي 9 و12 سبتمبر على الترتيب، كما يشارك تاو مع جنوب أفريقيا في لقاءي نامبيا وجمهورية الكونغو وديا في نفس التواريخ، بينما يواجه نسور قرطاج بوتسوانا ثم منتخب مصر وديا في القاهرة.



وكان الأهلي قد نال في وقت سابق موافقة البرتغالي فيتوريا مدرب منتخب مصر على التخلي عن الرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية عقب لقاء إثيوبيا الرسمي 9 سبتمبر المقبل.



من جهة أخرى، أكد رئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب وجوب استبعاد الزمالك من بطولة السوبر للأندية الأبطال، وهي البطولة المستحدثة كبديل عن بطولة السوبر بشكلها المعتاد بين بطلي الدوري والكأس.



وصرح قائلا: «البطولة المستحدثة للسوبر هي بطولة جديدة، ولكنها تخضع للوائح البطولة القديمة وبالتالي لابد من عقوبة على الزمالك بعد انسحابه من نسخة الموسم الماضي». وأضاف: «لا توجد عقوبة على الأهلي بعد انسحابه من كأس الرابطة لأن اللائحة لم يكن بها عقوبة، وتم تغيير اللائحة خلال الموسم الجديد ليتواجد بها عقوبات، أما بالنسبة لانسحاب الزمالك من السوبر فهذا أمر يخص اتحاد الكرة المنظم للبطولة وليس رابطة الأندية».



إلى ذلك، انضم رمضان صبحي جناح بيراميدز إلي التدريبات الجماعية لفريقه في معسكره المقام بتركيا، وذلك بعد شفائه من الإصابة على مستوى العضلة الضامة خلال الأيام الأولى من المعسكر، والتي غاب بسببها عن المباريات الودية الثلاث الأولى التي خاضها الفريق.



ويستعد بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي يوم 17 سبتمبر الجاري في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.