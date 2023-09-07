

أعلن جهاز الاستثمار العماني عن استثماره في شركة «أور نكست إينرجي» الأميركية المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات المبتكرة للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، حيث وقع الجهاز والشركة اتفاقية تعاون استراتيجي بهدف تحديد مجالات التعاون المحتملة في مجال تخزين الطاقة وتصنيع البطاريات في سلطنة عمان.



وذكر الجهاز في بيان أن هذه الخطوة تعكس التزامه بتنويع محفظته الاستثمارية الدولية وتحقيق الاستفادة المثلى لسلطنة عمان من حيث العائد على الاستثمار والاستثمارات المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجيات سلطنة عمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.



ويأتي الاستثمار الجديد للجهاز ضمن سلسلة استثمارات أخرى قام بها خلال الفترة الماضية في مجال تحول الطاقة، وتشمل الاستثمارات في شركة «أسيند إليمنتس» المتخصصة في إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون، وشركة «جروب 14» المتخصصة في تصنيع مواد بطاريات كربونات السيليكون المبتكرة لتحل محل مواد الجرافيت التقليدية المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون وفق لوكالة الأنباء العمانية.



وتأسست شركة البطاريات «أور نكست إينرجي» في عام 2020 بهدف مضاعفة نطاق السيارات الكهربائية واستخدام مواد أكثر أمانا ووفرة وإنشاء سلسلة توريد محلية.