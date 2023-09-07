

القاهرة - ناهد إمام



شارك م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الجلسة الوزارية الاستراتيجية ضمن فعاليات مؤتمر غازتك 2023 بسنغافورة، والتي ناقش خلالها عددا من وزراء البترول والطاقة دور الغاز الطبيعي والغاز المسال في تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة منخفضة الكربون. وضمت الجلسة اكبيريكي إيكو وزير الدولة النيجيري لموارد البترول والغاز وباباك أريادجي نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي وجوزيف مكمونيجل أمين عام منتدى الطاقة الدولي.



وأكد الملا خلال الجلسة أن هناك حاليا انتشارا وتسارعا في أنشطة ومشروعات الغاز الطبيعي والغاز المسال في ظل إجماع عالمي على أن الغاز الطبيعي هو الوقود الأفضل خلال المرحلة الانتقالية للتحول الطاقي الكامل، مشيرا إلى أن مصر تبني على الزخم الذي أحدثه مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر 2022، وأنه لتحقيق الأهداف المرجوة هناك احتياج للاستمرار والاستدامة في ضخ الاستثمارات ودعم سبل التعاون والتكامل بين الدول.



وكان م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد التقى على هامش فعاليات المؤتمر بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق وعددا من رؤساء شركات البترول والغاز العالمية. وأكد جونسون أن التحديات التي يشهدها المناخ الاقتصادي والجيوسياسي حاليا حتم على الحكومات أن تتعامل مع تحديات التغير المناخي من جهة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الشتاء المقبل سيشهد ارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين حول أسعار الطاقة، وهو ما يستلزم تضافر الجهود والتعاون والتكامل نحو مستقبل أفضل للجميع.