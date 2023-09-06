ما حدث اليوم رسالة واضحة يجب أن تعيها الحكومة مفادها أن مجرد التفكير في هذه الملفات كلفته كبيرة جداً عليها وعلى بقائها



قال النائب حمد العليان إنه "أمر مقدر خروج الأخ وزير المالية فهد الجارالله بهذه السرعة لطمأنة الرأي العام من عدم صدق ما ذكرته بعض وسائل الإعلام بخصوص نوايا حكومية لتقديم الدين العام أو قوانين الضريبة".

وأضاف العليان في منشور بحسابه على موقع إكس (تويتر سابقا) تعليقا على تصريح وزير المالية فهد الجارالله: كذلك نقدر للأخ الوزير تأكيده على مبدأ التعاون في إطار أولويات المجلس التي لا يمكن أن نتنازل عنها.

وتابع: ما حدث اليوم رسالة واضحة يجب أن تعيها الحكومة للمستقبل بأن مجرد التفكير في هذه الملفات كلفته كبيرة جداً عليها وعلى بقائها.