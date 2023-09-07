

A Haunting In Venice



في أعقاب الحرب العالمية الثانية، يعيش «هركيول بوارو» بمدينة البندقية الإيطالية بعيدا عن الماضي، ولكن حينما تقع جريمة قتل غامضة، يصبح على «بوارو» التخلي عن تقاعده وكشف لغز الجريمة. ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 14 الجاري.





Sympathy for the Devil



بعد إجباره على اقتياد راكب غامض تحت تهديد السلاح، يجد رجل نفسه في وضع بالغ الخطورة، وبمرور الوقت يكتشف أن كل شيء ليس كما يبدو أمامه. ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 14 الجاري.





Cello



تدور الأحداث في إطار من الغموض والرعب، حيث يقوم عازف (تشيللو) بعزف مقطوعة موسيقية ملعونة تقلب مسار حياته الهادئ رأسا على عقب، وتهدد حياته وحياة أسرته. ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 14 الجاري.





