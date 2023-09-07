شارك الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع ‏في حدث هايروكس الرياضي الأول في الشرق الأوسط في مركز التجارة العالمي بدبي، وذلك بدعوة من الشركة المنظمة للحدث ومجلس دبي الرياضي، بوفد مكون من الأمين العام د.متعب الضميخي وجمال المبيلش ود.مساعد الخياط وعبدالعزيز المجيبل.



‏وقد شارك في الحدث اكثر من 4000 مشارك ورياضي من مختلف الجنسيات والأعمار الذي تم الإعداد والإعلان عنه قبل 6 أشهر حتى يفتح المجال وفرصة المشاركة والتجهيز للجميع، ‏كذلك قيام اللجنة المنظمة بدعوة العديد من الأبطال الرياضيين في مختلف الرياضات لدعم الحدث ورفع مستوى المشاركين من خلال التواصل والمنافسة فيما بينهم، ‏كذلك قام ممثلو الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع ببحث سبل التعاون مع نظيره ‏الاتحاد الإماراتي ‏للرياضة للجميع بهدف تبادل الخبرات والمعلومات التي من شأنها تطوير الرياضة المجتمعية في البلدين.



كما عرض الوفد على الجانب الإماراتي الأنشطة التي قام بها خلال الفترة السابقة، إضافة إلى بحث آلية للتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة ‏من خلال عمل مذكرة التفاهم بين الاتحادين ل‏تنظم العمل والبرامج المشتركة وآخر التطورات والمستجدات ‏الصحية والتوعوية الرياضية التي تعود بالنفع على البلدين.