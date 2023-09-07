أعلن بنك وربة عن رعايته لأكبر بطولة للرياضات الإلكترونية في الكويت، وذلك في ضوء حرص البنك على دعم الرياضات الإلكترونية ومساندة لاعبيها واهتمام البنك لإخراج هذه البطولة على أكمل وجه نظرا لأهميتها في الكويت.



وفي هذا الصدد، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري إن بنك وربة يواصل دعمه اللامحدود للرياضة الكويتية بشكل عام عبر الرعايات التي يقوم بها والتكريم بين الحين والآخر، مؤكدا ان اهتمام بنك وربة بالشأن الرياضي ورعايته لمختلف الأنشطة الرياضية في الكويت والمنطقة يشكل جزءا لا يتجزأ من رسالة البنك ومسؤوليته الاجتماعية التي يحرص من خلالها على رعاية الأجيال الوطنية الشابة، وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لصقل وتنمية مواهبها. وقد ترجم «وربة» هذا الاهتمام بأشكال وصيغ مختلفة، ولاسيما عبر مؤازرته مختلف الأنشطة الرياضية الوطنية، واستضافته لبعض البطولات ومشاهير النجوم الرياضيين العالميين، أو عبر تبنيه ورعايته للعديد من الأنشطة والفرق الرياضية الوطنية في المحافل واللقاءات الرياضية الإقليمية والعالمية.



وأضاف: «نتطلع إلى رفع مستوى الأحداث الرياضية في المنطقة، من خلال رعاية بنك وربة لفعاليات رياضية متميزة، وسعداء بنجاح بطولات الرياضات الإلكترونية السابقة التي قام برعايتها ودعمها بنك وربة، لافتا إلى أن دعم بنك وربة لهذه البطولة يندرج ضمن المبادرات الرياضية في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، وتهدف هذه المبادرات إلى تشجيع مجموعة متنوعة من الرياضات والأنشطة».



وأشار المطيري إلى أن «وربة» يلتزم بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي والاقتصادي والبيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا. واختتم بالتأكيد على حرص بنك وربة بشكل دائم على رعاية الأحداث الرياضية ودعم الرياضة في الكويت وتعزيز تأثيرها الإيجابي على التنمية الاجتماعية في البلاد.