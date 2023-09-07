العتيبي: رماة الكويت دائماً يتطلعون إلى المراكز الأولى قارياً.. وتحضيراتنا محلية

الصميعي: «أمورنا طيبة» في الإسكواش.. ونسعى للمنافسة بـ 4 لاعبين

الشملان: المبارزة تحضرت جيداً في إيطاليا وهنغاريا.. وهدفنا المراكز الأولى

المرشاد: إعداد التايكوندو في القاهرة وبيروت.. ومتفائل دائماً بالأبطال



أجرى التحقيق: هادي العنزي



تدخل جميع منتخباتنا الوطنية مراحل الاعداد الأخيرة قبل التوجه إلى الصين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19، التي تستضيفها مدينة هانغجو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل، وهي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الصين دورة الألعاب الآسيوية بعد بكين 1990 وغوانغجو 2010.



وتعد الدورة الآسيوية الـ 19 حدثا فريدا من نوعه، لكونها تضم أكثر من 12500 رياضي ورياضية، من 45 لجنة أولمبية آسيوية، وسيتنافس أبطال القارة الصفراء على المراكز الأولى لـ 40 رياضة مختلفة، في مشهد رياضي فريد من نوعه، ويشارك وفد الكويت بـ 193 رياضيا، في 26 رياضة مختلفة، بينهم 34 لاعبة.



«الأنباء» استطلعت آراء عدد من رؤساء اتحادات الرياضات الفردية، لتتعرف منهم على مدى جاهزية أبطال الكويت، واستعدادهم للمنافسة في «الآسياد» التي تعد بمنزلة «أولمبياد مصغر».



بداية، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرماية دعيج العتيبي أن الدورة الآسيوية الـ 19 تحظى باهتمام جميع دول القارة، مضيفا:«تحرص أفضل دول آسيا في الرماية مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان على المشاركة في «الآسياد»، مما يجعلها أشبه بأولمبياد مصغر، لكونها تضم العديد من أفضل المصنفين عالميا في مختلف الأسلحة، وقد تحضر رماة الكويت عبر معسكر داخلي، ومشاركات دولية متعددة في الأشهر القليلة الماضية، وسنسعى للمنافسة على المراكز الأولى، وثقتنا كبيرة بالرماة لتحقيق العديد من الميداليات الملونة في البطولة، رغم صعوبة المنافسة المتوقعة».



وأشاد العتيبي بدعم القيادة السياسية للرماية الكويتية، وقال:«لم تكن الإنجازات الكبيرة التي حققها رماة الكويت في السنوات الأخيرة ممكنا لولا الدعم الكريم والمستمر الذي تلقاه من القيادة السياسية، وهذا محل تقدير واعتزاز كبيرين لدينا، ودافع دائم لحصد مزيد من الإنجازات».



فرصة مثالية



من جهته، ذكر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للاسكواش وليد الصميعي أن التجمع الآسيوي يعد فرصة كبيرة لاحتكاك وتطوير المستوى الفني للاعبين، وقال: «نشارك في منافسات الفردي والزوجي بـ 4 لاعبين، ونأمل المنافسة على المراكز الأولى، و(أمورنا طيبة) رغم قوة المنافسة المتوقعة».



وأشار الصميعي إلى أن «أزرق الأسكواش» تحضر جيدا للمنافسة، وذلك عبر معسكر خارجي في مصر، لعب خلاله أبطال الكويت مع أفضل المصنفين في العالم عددا من المباريات الودية، وتبعه بمعسكر داخلي يمتد حتى موعد المغادرة إلى الصين، ونتمنى التوفيق لجميع لاعبي الكويت، وتحقيق أفضل النتائج في التجمع الآسيوي الكبير.



المبارزة مستعدة



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمبارزة عبدالكريم الشملان إن منتخبنا الوطني يواصل تحضيراته لـ «الآسياد» عبر معسكرين تدريبيين في إيطاليا وهنغاريا، مضيفا: شهدت المبارزة الكويتية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وجاء ذلك نتيجة لعمل دؤوب متواصل، اعتمد افضل البرامج التدريبية، وفق خطة فنية متكاملة، ونأمل مواصلة التطور، وإضافة المزيد من الإنجازات للمبارزة، ونولي أهمية كبيرة للمشاركة في «الآسياد»، وطموحاتنا عالية، ونأمل الظفر بأكثر من ميدالية.



التايكوندو.. تدريبات مستمرة



إلى ذلك، أشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتايكوندو هاني المرشاد الى أن برنامج إعداد «الأزرق» لـ «الآسياد» جاء على مرحلتين، الأولى عبر معسكر تدريبي في العاصمة المصرية القاهرة لمدة 14 يوما، فيما شهدت المرحلة الثانية المشاركة في بطولة بيروت الدولي للتايكوندو، على أن تتواصل التدريبات حتى موعد المغادرة إلى بكين.



وأبدى تفاؤله بمشاركة إيجابية لأبطال الكويت في «الآسياد»، حيث يشارك المنتخب في منافسات الرجال فقط، مضيفا: «لا شك أن المنافسات ستكون على درجة عالية من التنافسية، والمستوى الفني الرفيع، حيث تضم الدورة العديد من الأبطال العالميين والأولمبيين في مختلف الأوزان، مما يتطلب معه تفرغا كاملا، وإعدادا طويلا لمن يريد المنافسة على أحد المراكز الثلاثة الأولى، ويبقى أملنا دائما كبيرا بأبطال الكويت».



مضاوي: المسافات القصيرة بين اليابان والصين والبحرين



أبدت لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى مضاوي الشمري استعدادها لمنافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 في الصين. وقالت لـ «الأنباء»:«سأشارك في سباق 200 متر عدو فقط، وذلك لمزيد من التركيز، وسأسعى قدر استطاعتي للتأهل إلى الدور النهائي لـ 200 م، رغم المنافسة الكبيرة المتوقعة من العديد من العداءات وخاصة من اليابان، والصين، والبحرين، وسنغافورة، وأتمنى تحقيق رقم كويتي جديد في البطولة».



وأشارت إلى أن تحضيراتها تسير وفق البرنامج الفني المعد من قبل الجهاز الفني للمنتخب، مضيفة: «متواجدة حاليا في معسكر تدريبي في تركيا لمدة شهر، على أن أتوجه إلى الصين مباشرة، ونأمل التوفيق لجميع أبطال الكويت في التجمع الآسيوي الكبير».