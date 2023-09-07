بيروت ـ أحمد منصور



في إطار جهوده لتعزيز العلاقات اللبنانية ـ الكويتية، والمساهمة في دعم لبنان لتخطي الأزمة، يقوم وفد من مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، يضم رئيس المجلس علي حسن خليل ونائبي الرئيس محمد ناجيا وشارل يونس والأمين العام للمجلس كريم درويش بزيارة إلى لبنان الخميس، تستمر لثلاثة أيام، يلتقي خلالها مع المسؤولين والهيئات الاقتصادية، بهدف تعزيز الروابط بين لبنان والكويت، والمساهمة في استعادة لبنان عافيته، ووضع المسؤولين اللبنانيين برؤية وخطط عمل المجلس المستقبلية، وإطلاعهم على ما تم إنجازه منذ تأسيس المجلس، لناحية تقديم كل الدعم الممكن للبنان، وخدمة أبناء الجالية اللبنانية في الكويت.